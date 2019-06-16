عبدالله بن زايد ورئيس وزراء بلغاريا يبحثان العلاقات الثنائية

صوفيا (وام) استقبل معالي بويكو بوريسوف رئيس وزراء بلغاريا سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى بلغاريا - بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وبلغاريا والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

كما تم تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنيات سموهم لبلغاريا الصديقة المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل معالي بويكو بوريسوف سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز علاقاتها الثنائية مع بلغاريا وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين، ومن جانبه رحب معالي رئيس وزراء بلغاريا بزيارة سموه مؤكداً أهمية هذه الزيارة ودورها في تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وتنمية التعاون المشترك في العديد من المجالات، وحضر اللقاء عبدالوهاب ناصر حسن النجار سفير الدولة لدى جمهورية بلغاريا.

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