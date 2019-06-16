عبدالله بن زايد يبحث ورئيس البرلمان القبرصي تعزيز التعاون

نيقوسيا (وام) التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي ديميتريس سيلوريس رئيس البرلمان القبرصي.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى قبرص - بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع قبرص، وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة. من جانبه، رحب معالي رئيس البرلمان القبرصي بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكداً أهميتها في تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين.

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