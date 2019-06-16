الامارات | «الوزراء» يعتمد تشكيل مجلس المهارات المتقدمة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء» يعتمد تشكيل مجلس المهارات المتقدمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بتشكيل مجلس المهارات المتقدمة برئاسة وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي.

ويأتي تشكيل المجلس في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية للمهارات المتقدمة والتي اعتمدها مجلس الوزراء أخيراً، ويعنى بمتابعة تنفيذها ومواءمة سياسات البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة في مختلف الجهات الحكومية، وخلق بيئة موحدة في الدولة تعزز من مفهوم التعلم المستمر وتطوير كفاءات الأفراد بما يتوافق مع أهداف استراتيجية البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة.

ويضم المجلس في عضويته تسع جهات حكومية ومحلية لضمان التنسيق والتعاون في ما بينها، لتسهيل عملية تطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع، حيث يضم المجلس كلاً من: وزارات الاقتصاد والتربية والتعليم والموارد البشرية والتوطين والمؤسسة الاتحادية للشباب وممثل عن مكتب العلوم المتقدمة وممثل من مكتب الذكاء الاصطناعي والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ودائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، فيما حدد القرار العضوية لمدة ثلاث سنوات.

وسيعمل المجلس ضمن اختصاصاته على إبداء الرأي ومراجعة المبادرات التي تهدف لصقل المهارات المتقدمة لدى جميع الفئات المستهدفة، وتعزز من الاستمرار في إتاحة الفرص للتعلم وتطوير الذات سواء في المرحلة التعليمية أو العملية وما بعدها، إلى جانب الاطلاع على أثر ونجاح البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة في تطوير الموارد البشرية في الدولة، وإبداء المشورة لمراجعة خطط العمل بما يتوافق مع الأهداف العامة للاستراتيجية وتوجهات الدولة.

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كما اعتمد مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، وذلك في ضوء تطوير سير العمل في الحكومة الاتحادية والتحديث المستمر لمجالسه.

ووافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية لمدة ثلاث سنوات برئاسة وزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير، وعضوية كل من: يونس حاجي الخوري وعبدالواحد محمد الفهيم وخلفان جمعة بالهول ومريم سعيد غباش ووليد خليل الهاشمي وسعيد محمد البحار وسلامة محمد الظاهري وأحمد عتيقة.

وتأسس «مصرف الإمارات للتنمية» بهدف الإسهام في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الإمارات كشريك أساسي في توفير الخدمات المالية التنموية، ومن اختصاصاته تيسير الائتمان العقاري المخصص لبناء وصيانة وتطوير المباني المعدة للإسكان الشخصي وتمويل المشاريع والأنشطة الحرفية والزراعية، فضلاً عن تمويل المشاريع الإسكانية والعمرانية نيابة عن الحكومة ودعم المشاريع الصناعية والعقارية والمشاريع المكملة لها والمساهمة في تمويلها وتنميتها.

• اعتماد إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية.