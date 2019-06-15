الامارات | تحذير من تدنّي الرؤية على الطرق

شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من تدنّي الرؤية على الطرق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات، من وجود فرص لتشكّل الضباب، مناشداً إياهم بأخذ الحيطة وإتباع إرشادات المرور، بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية من الدولة خلال الفترة من الساعة 1 وحتى الساعة 8:30 صباح غدٍ الأحد. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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