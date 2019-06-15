شرطة أبوظبي تحذر من ترك الأطفال بمفردهم مع الغرباء والمربيات

حذرت شرطة أبوظبي من مخاطر إهمال الأسر للأطفال بتركهم لفترات طويلة تحت رعاية المربيات أو الغرباء على نحو قد تترتب عليه نتائج تنعكس سلباً بتعرضهم للأذى أو الابتزاز، مؤكدة اهتمامها بتعزيز أمن وسلامة النشء بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وقال العقيد سعيد حمد الكعبي مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بالإنابة إن شرطة تنفذ حملات وبرامج توعية للأسر لحماية صحة الطفل النفسية والجسدية والسلامة العامة.

وأشار إلى تركيز المراكز على حماية الأسر والأطفال ورعايتهم والتزامها باستخدام أفضل الممارسات الشرطية والإجراءات الاحترازية لضمان حصولهم على أفضل معايير الاستقرار الأسري.

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وناشد الأهالي عدم الانشغال عن الأطفال وتركهم برفقة الخادمات لساعات طويلة، موضحاً أن قانون العقوبات في الدولة يُحمل المهملين المسؤولية عن التقصير في واجباتهم، مؤكداً ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حياة وسلامة الأطفال.

وأضاف أن أغلب المربيات لا تتوفر لديهن أدنى مهارات تربية الأطفال، وتنشئتهم والتعامل معهم، مما ينعكس سلبياً على حالة الأبناء النفسية، والصحية، والسلوكية، حاثاً الأمهات على توفير الرعاية والرقابة اللصيقة وعدم إهمال أطفالهن وحمايتهم من المخاطر.