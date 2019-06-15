استوديو ريبابليك يفتتح أبوابه في دبي

ستشهد إمارة دبي مفهوماً جديداً معاصراً يجمع الأنشطة الرياضية والفنية والخدمات الصحية في مكان واحد. حيث سيفتتح ’استوديو ريبابليك‘، الذي يُعدّ أحدث فرع من عائلة ’ريبابليك‘، أبوابه قريباً، ليضم مرافق متنوعة تتربع على مساحة تبلغ 65 ألف قدم مربع في شارع الشيخ زايد. ويسعى المركز إلى أن يكون وجهة للراغبين في تطوير قدراتهم البدنية والفنية عبر أنشطة عديدة تلبي مختلف الرغبات والأعمار.

يضم المركز 3 منصات رئيسية مجهزة بوسائل تكنولوجية عالية الدقة تتمثل في: “The Lab”’ذا لاب‘ الذي يقدّم خدمات متكاملة في مجال الصحة اللياقة البدنية، و”The Stage” ’ذا ستايج‘ المخصّص للأنشطة الفنية والغنائية والدرامية والرقص، إضافة إلى “The Arena” ’ذا أرينا‘ التي تعدّ الوجهة المثالية للتمارين الجماعية.

تم تصميم”The Lab” (ذا لاب) بشكل فريد ليقدم خدمات صحية متكاملة و شاملة على يد فريق من الخبراء المختصّين باستعمال أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة في مجالات: الحمية الغذائية، التأهيل وإعادة التأهيل الفيزيائي، والتدريب الشخصي. إذ يتم إستخدام (K8) والتي تعد وسيلة تفاعلية صمّمها خبراء ’فيت ريبابليك‘، لمساعدة الأعضاء على فهم أجسادهم والتحكّم بها بطريقة عملية، مع مراعاة الأهداف الفردية والعوامل الخاصة بنمط حياة الفرد. كما تستعين أداة (K8) بأساليب متقنة لتقييم ومراجعة تكوين الجسد وتحليل الدم والحركة والطاقة والقدرة على التحمّل، ومن ثم تهيئة هذه الأداة لتقديم برنامج تدريبي مخصّص، مع رصد تطورات التدريبات زمنياً، وذلك عن طريق تطبيق بسيط سهل الإستخدام عبر الهاتف.

أمّا “The Stage”(ذا ستايج) فيهدف إلى تعزيز الطاقات الإبداعية في مجالات الموسيقى، الدراما والرقص. ويضمّ فريق ذا ستايج أبرز الأسماء العالمية الموهوبة في المجالات الثلاثة، مما يتيح أمام زوار ’استوديو ريبابليك‘ إمكانية تطوير نظام تعليمي جديد يلبّي الأهداف المعيارية لهذه المجالات، ويوفّر منهجاً مبتكراً يعزّز من وسائل التعبير والفن وحب التعلّم. الى جانب كونه إضافة مذهلة للساحة الموسيقية المحلّية، مما يجعله المنصة الأولى من نوعها في دبي للتسجيلات الموسيقية مع مساحة لتنمية المواهب الواعدة في المستقبل، فضلاً عن إعادة تسليط الضوء على الشغف الموسيقي لمن لم تتسنَّ لهم الفرصة في صغرهم لإبراز طاقاتهم وحبّهم للموسيقى.

ومن جهته، تقدم قاعاتا الرقص والدراما تعليماً عالي الجودة للأطفال والبالغين من كافة المستويات؛ سواء مبتدئين أو متقدمين ضمن جميع تخصّصات الرقص الأساسية والدراما، وذلك تحت إشراف محترفين في فنون الرقص والدراما، يوفّرون أفضل مستويات التدريب الترفيهي أو المكثف.

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بينما تمنح “The Arena”(ذا أرينا) الفرصة لكل من يريد ممارسة نشاط الذي يستهويه للحفاظ على لياقته البدنية ضمن أجواء مفعمة بالحيوية والإثارة عن طريق مجموعة واسعة من الموسيقى والإضاءة، ليتمّ تحفيز الحواس وتغيير الحالة المزاجية وتحقيق أقصى قدر ممكن من الإنجاز البدني. كما تناسب التدريبات المتّبعة جميع الأذواق ومستويات اللياقة البدنية بما في ذلك التدريبات القصيرة عالية الشدة، الجمباز، الدرّاجات والتمارين الذهنية الجسدية: كالبيلاتس واليوغا وتماريين التأمل. بالإضافة الى ذلك تحتضن الأرينا صالةً رياضيةً مجهّزةً بأحدث الآلات الرياضية ، و بهذا يضمن ’استوديو ريبابليك‘ لروّاده ملاذاً مثالياً للتمرين وتطوير المهارات والاستشفاء والمنافسة والإبداع .

ويحتضن ’استوديو ريبابليك‘ مطعماً يقدّم مجموعة من المأكولات المحلّية الطازجة وأشهى وجبات الفطور والغداء والعشاء ضمن أجواء مميزة. هذا ويعتبر مكاناً للإسترخاء وإستعادة النشاط ومشاهدة العروض الموسيقية الحيّة التي يتمّ عرضها في وسط المطعم.

