بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، يحتفي "الإمارات الإسلامي"، ب"اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي...

بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، احتفى "الإمارات الإسلامي"، أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة "اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ" اليوم، وذلك عبر تقديم الاستشارات الطبية المجانية لموظفيه بما يسهم في تعزيز وعيهم بعواقب التدخين وبأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية. ويعد "الإمارات الإسلامي" مساهماً فاعلاً في مبادرات صحة وتنمية المجتمع، ويواظب موظفوه على التطوع بانتظام في مجموعة واسعة من أنشطة الدعم المجتمعي في مختلف أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

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