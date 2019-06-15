"الطرق والمواصلات" "ودبي لأصحاب الهمم" يوقعان اتفاقية لدعم الفئة رياضياً

وقعت هيئة الطرق والمواصلات ونادي دبي لأصحاب الهمم اتفاقية تعاون، وذلك في إطار تبادل الخبرات وتكامل الجهود، وتعزيز علاقات الشراكة بما يدعم فئة أصحاب الهمم، استجابة لمبادرة حكومة دبي الرشيدة المتمثلة بـ"مجتمعي – مكان للجميع".

وقع الاتفاقية – بالمبنى الرئيس للهيئة - يوسف الرضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، وثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم ورئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم.

وقال يوسف الرضا: إن الاتفاقية سارية المفعول لثلاث سنوات، والهدف منها هو سعينا ونادي دبي لأصحاب الهمم إلى رعاية ودعم بطولة فزاع الدولية لأصحاب الهمم في دورتها الحادية عشرة، وكذلك رعاية 4 أبطال رياضيين من أصحاب الهمم على مدى ثلاث سنوات لإعدادهم للمشاركة في البطولات المحلية والدولية، وذلك في إطار تكامل الأدوار والجهود لتعزيز المسؤولية المجتمعية للجانبين، وعقد لقاءات دورية بين الطرفين للاطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال، مؤكداً أن الهيئة تولي فئة أصحاب الهمم أهمية خاصة، من خلال توفير خدمات مُصممة خصيصاً لهم، إلى جانب إعفائهم من رسوم الكثير من الخدمات، وغيرها من التسهيلات وذلك وفقاً لتوجهات قيادتنا الرشيدة.

ومن جانبه، عبّر ثاني بالرقاد عن اعتزازه بهذه الاتفاقية مع هيئة الطرق والمواصلات كونها أحد أكبر الداعمين لأصحاب الهمم من خلال تقديمها خدمات تلائم هذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعاً، قائلا "أن هذه هي المبادرة الأولى في الرعايات المباشرة لإعداد وتكوين أبطال دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق المزيد من الإنجازات للدولة، وإنه بهذه المبادرة نطلق نهجاً جديداً في مجال الدعم والرعاية والتسويق الرياضي الذي يقوم على مبدأ التكافل والمساواة بحيث يعود النجاح على كلتا المؤسستين على حد سواء، ونتقدم بالامتنان والشكر لهيئة الطرق والمواصلات على هذه المبادرة السبّاقة ونأمل استمرار هذا التعاون المثمر".