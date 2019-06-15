شرطة دبي تبحث سبل تعزيز التعاون مع نظيرتها في شنغاهاي

استقبل سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، السيد تشوها يجيان، نائب قائد عام شرطة مدينة شنغاهاي الصينية والوفد المرافق له، بحضور العميد علي الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والعميد عيد محمد ثاني، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعميد علي غانم، مدير مركز شرطة المرقبات، وعدد من الضباط والأفراد من كلا الجانبين.

ورحب سعادة اللواء المنصوري بالوفد الضيف، مؤكداً عمق علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، وحرص القيادة الرشيدة على تطوير هذه العلاقات للوصول بها الى شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن زيارة الوفد الصيني لشرطة دبي تعتبر انعكاساً لتلك العلاقة بين الجانبين.

وأكد سعادة اللواء المنصوري، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز علاقاتها وشراكاتها الدولية مع مختلف الأجهزة الشرطية في العالم، بما يساهم في تبادل المعارف والخبرات والاطلاع على أفضل التطبيقات الشرطية في المجالات المتعددة، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات الأمنية، وتبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وتم خلال اللقاء تقديم نبذة حول استراتيجية المعرفة والابتكار في شرطة دبي، والبرامج والأنظمة الذكية المتعلقة بها، بالإضافة الى إدارة الموارد البشرية وتخطيط المسار الوظيفي، واستعراض الخدمات في مراكز شرطة دبي الذكية، ومنهجية إدارة الشراكة في شرطة دبي.

مركز القيادة والسيطرة

وعقب اللقاء اصطحب اللواء خليل المنصوري، نائب قائد عام شرطة شنغاهاي والوفد المرافق، إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، وكان في استقبالهم اللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات والعقيد تركي بن فارس، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة، والذي قدم للوفد الضيف شرحاً حول أهم الأنظمة الموجودة في الإدارة، والتطور الذي حققته الإدارة في مجال خدمة المجتمع، وطبيعة العمل ونظام مراقبة الدوريات، وحركة السير والمرور في شوارع إمارة دبي، وسير العمل والإجراءات التي يتم اتخاذها منذ تلقي البلاغ وحتى وصول الدورية إلى موقع الحادث، ونظام مراقبة الدوريات باستخدام الأقمار الصناعية ومراقبة الطرق الخارجية بواسطة الكاميرات الثابتة والمحمولة جواً، وخدمة الإنذار المبكر التي توفرها شرطة دبي لمحلات الصرافة والمجوهرات والبنوك، كما استمع الوفد الضيف إلى شرح حول الخدمات المقدمة إلى أفراد الجمهور بعدة لغات، ومنها الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم ولمرضى القلب وكبار المواطنين.

مشروع عيون

واستمع نائب قائد مدينة شنغاهاي والوفد المرافق له إلى شرح حول مشروع " برنامج عيون"، الذي يتضمن نظم المراقبة بالكاميرات ذات التقنيات الذكية ضمن منظومة أمنية متكاملة تحت إشراف شرطة دبي، وبالتعاون مع عدد من الشركاء، حيث يعمل النظام على استغلال التقنيات الحديثة والمتطورة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجريمة، والتقليل من وفيات الحوادث المرورية، ورصد الظواهر السلبية في المناطق السكنية والتجارية والحيوية، والاستجابة الفورية للحوادث قبل ورود البلاغ، وكذلك التنبؤ بالأحداث واستباقها قبل وقوعها، وذلك في إطار خطة حكومة دبي للتحول للذكاء الاصطناعي، وبما يحقق استراتيجية شرطة دبي 2016-2021.

مركز الشرطة الذكي

ثم بعد ذلك قام نائب قائد شنغاهاي بزيارة إلى مركز الشرطة الذكي في لامير بمنطقة جميرا، استمع خلالها إلى شرح حول خدمات مركز الشرطة الذكي، والبالغ عددها 27 خدمة رئيسية في مجال الخدمات الجنائية والمرورية والشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية، والمقدمة وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية، هذا إلى جانب نحو 33 خدمة فرعية يوفرها المركز الذي يعمل دون أي تدخل بشري في تقديم هذه الخدمات لطالبيها.

تبادل الدروع

وفي ختام الزيارة، تبادل سعادة اللواء خليل المنصوري، الدروع التذكارية مع نائب قائد شنغاهاي، الذي عبر عن إعجابه الكبير بما شاهده من مستوى متطور في مجال العمل الشرطي والأمني بالقيادة العامة لشرطة دبي، وما لمسه من تميز وحرفية كبيرة في العمل، مشيداً بكفاءة فرق العمل لدى شرطة دبي ومدى مواكبتها لكل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا الحديثة التي سخرتها في خدمة الإنسان وأمن المجتمع وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار.