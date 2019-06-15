طيران الإمارات ترفع السعة المقعدية إلى ديربان خلال الصيف

بدأت طيران الإمارات تشغيل أربع رحلات إضافية أسبوعياً إلى ديربان اعتباراً من 14 يونيو الجاري وحتى 4 أغسطس (آب) 2019. وبذلك يبلغ عدد رحلاتها إلى هذه المدينة الجنوب أفريقية خلال هذه الفترة إلى 11 رحلة أسبوعياً.

وسوف تخدم طيران الإمارات الرحلات الأربع الإضافية بطائرات البوينج 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث: 8 أجنحة خاصة في الأولى، و42 مقعداً يتحول إلى سرير شبه مستو في درجة رجال الأعمال، و310 مقاعد مريحة في الدرجة السياحية. وبذلك توفر الناقلة أجنحة الدرجة الأولى للمرة الأولى منذ إطلاق خدمتها على هذا الخط، حيث أن طائرة البوينج 777 التي تخدم الرحلات الأسبوعية السبع المنتظمة هي بتقسيم الدرجتين: رجال الأعمال والسياحية.

وقال فؤاد كونهي، المدير الإقليمي لطيران الإمارات في جنوب أفريقيا: "شهدنا خلال السنوات الماضية ازدهار ديربان وتطورها بدءاً من ميناءها الحيوي الذي يسهل التجارة العالمية وصولاً إلى ثقافتها العريقة والمشاهد الطبيعية المتميزة التي جعلت منها مركزاً تجارياً وسياحياً. وجاء قرارنا إضافة رحلات موسمية تلبية لطلب العملاء المتنامي على السفر من وإلى هذه المدينة".

وأضاف فؤاد كونهي قائلاً: "يعد تشغيل البوينج 777 التي تحتوي أجنحة الدرجة الأولى إلى ديربان حدثاً مهماً خصوصاً مع قرب احتفالنا بمرور 10 سنوات على خدمة هذه المدينة. وبذلك أصبح في إمكان المسافرين إلى ديربان الاستمتاع بمنتجاتنا الفاخرة لهذه الدرجة الشهيرة عالمياً، وكذلك المسافرين منها عبر دبي إلى وجهات عديدة ضمن شبكة خطوطنا العالمية، بما في مختلف محطاتنا في الهند والمملكة المتحدة والشرق الأقصى".

الدرجة الأولى على رحلات طيران الإمارات

توفر طيران الإمارات للمسافرين في الدرجة الأولى على طائرة البوينج 777-300ER أجنحة خاصة ومقاعد تتحول إلى سرير مستو تماماً للنوم وثلاجة شخصية. كما يحتوي كل جناح على وحدة لاسلكية تعمل باللمس للتحكم بوضعيات الجلوس وبنظام الترفيه الجوي وشاشة مسطحة عالية الوضوح LCD قياس 32 بوصة. ويستمتع المسافرون في الأجنحة بمستويات عالية من الخصوصية والراحة والفخامة.

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وتوفر طيران الإمارات منتجات حصرية لمسافري الدرجة الأولى على الرحلات الطويلة، تتضمن ملابس نوم "هيدرا أكتيف مايكرو بالس" التي تحافظ على رطوبة الجسم وكريمات مرطبة عضوية حصرية من VOYA بالإضافة إلى حقائب مستلزمات العناية الشخصية من بولغاري.

ويستمتع الركاب في جميع الدرجات بنظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية، والذي يوفر أكثر من 4000 قناة سمعية وبصرية، تعرض الأفلام الكلاسيكية والحديثة والوثائقية والموسيقى والأغاني، وألعاب الفيديو. كما يتذوق المسافرون أشهى الوجبات الجنوب أفريقية كلحم النعام وشاي رويبوس والأجبان المحلية. ولتسهيل سفر العائلات، توفر الناقلة في الأجواء خدمات ومنتجات مخصصة للأطفال كالدمى والوجبات والأفلام، كما تمنح أولوية الصعود إلى الطائرات للعائلات وتوفر للقادمين والمغادرين عربات أطفال في مطار دبي الدولي.

عرض خاص

يستمتع المسافرون إلى ديربان ومنها بتجربة طيران الإمارات في الدرجة الأولى الحائزة جوائز عالمية بنفس سعر تذكرة درجة رجال الأعمال حتى 4 أغسطس (آب) 2019. ويختبر العملاء الرفاهية التي توفرها الأجنحة الخاصة المصنفة الأفضل عالمياً ضمن جوائز "تريب أدفايزر".

وتستخدم طيران الإمارات طائرة A380 لخدمة رحلتين من رحلاتها اليومية المنتظمة الأربع إلى جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا ما يلبي الطلب المتنامي من قبل المسافرين. كما تسير الناقلة رحلتين يومياً إلى كيب تاون ورحلة يومياً إلى ديربان بطائرات البوينج 777.