الامارات | شرطة دبي تكشف ملابسات وفاة طفل داخل حافلة مركز تحفيظ قرآن

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تكشف ملابسات وفاة طفل داخل حافلة مركز تحفيظ قرآن والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت "شرطة دبي" التحقيق في وفاة طفل أسيوي يبلغ من العمر ٦ سنوات نتيجة تركه في حافلة تابعة لمركز تحفيظ القرآن في منطقة القوز، بعد نزول جميع الأطفال وإغلاق الأبواب وتركه منسياً منذ الساعة الثامنة صباحاً داخل الحافلة حتى فارق الحياة.
وقال مدير الإعلام الأمني في شرطة دبي العقيد فيصل عيسى القاسم إن السائق لم يتفقد الحافلة ما أدى إلى نسيان الطفل الصغير قرابة ٩ ساعات حتى فارق الحياة، مؤكدا أن "شرطة دبي" حذرت مرارا من عدم تفقد الأطفال قبل تركهم في المركبات.
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