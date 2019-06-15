مازالت امامك الفرصه للإشتراك فى الملتقي الدولي الأول

إعداد القادة التربويين للمؤسسات التدريبية في ضوء معايير الجودة واستشراف المستقبل والذكاء الاصطناعي

في الفترة من 15 - 18 أغسطس 2019 م بمدينة الأسكندرية

مع المنظمين مركز رواد المعرفة للتدريب والتنمية البشرية بمصر بالتعاون مع مركز بن ماجد الدولي للتدريب برأس الخيمة & ومعهد نور الابتكار للتدريب والاستشارات بدبي

أهداف الملتقي

1. نشر الوعى المعرفى بعلم استشراف المستقبل والذكاء الاصطناعي ودوره فى إعداد القادة.

2. تبادل الخبرات العربية فى علم التدريب في كافة المجالات التربوية وكيفية الاستفادة منها في اعداد القادة.

3. بحث سبل تطوير منظومة التعليم بصفة عامة وخاصة برامج التدريب لتحقيق متطلبات العصر الراهن.

4. الاطلاع على التجارب العالمية الناجحة فى مجال التدريب وتنمية رأس المال البشري.

5. ترسيخ إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية والتدريبية.

6. تكوين شبكة علاقات بين المهتمين فى مجال استشراف المستقبل و الذكاء الاصطناعي فى الوطن العربي .

7. السعي نحو توفير بيئة حاضنة للابداعات والابتكارات في مجال استشراف المستقبل والذكاء الاصطناعي وتقديم نماذج عربية مميزة في هذا المجال .

8. إعداد جيل من القادة التربويين اصحاب المهارات العلمية والعملية التي تتناسب مع التطور المعرفي فى القرن 21 .

9. تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في سد الفجوات التربوية والتدريبة .

محـاور الملتقي

1. استراتيجيات المؤسسات التدريبية لتحقيق الجودة.

2. استخدامات ااستشراف المستقبل و الذكاء الاصطناعى فى التنمية المستدامة.

3. برامج التدريب ودورها في اعداد القادة المتميزين.

4. التدريب الافتراضي لتحقيق رؤية .2030

5. تطوير البرامج التدريبية لتحقيق القدرة التنافسية والتميز المؤسسي.

الفئات المستهدفة

1. قيادات المؤسسات التربوية والتعليمية والتدريبية .

2. قيادات المؤسسات التدريبية بالقطاعات الحكومية .

3. أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمدارس .

4. مدربي وأخصائي التدريب بالمؤسسات التحكومية والخاصة.

5. كل من يهتم بالتنمية المهنية والبشرية .

فعاليات الملتقي

1. إفتتاح الملتقي في اليوم الأول الساعة التاسعة صباحا.

2. المؤتمر

• يحضر المؤتمر عدد من عمداء الكليات وخبراء فى التعليم والتدريب لمناقشة أوراق العمل المقدمة .

• ينعقد المؤتمر فى اليوم الأول علي فترتين من الساعة العاشرة صباحا ويمتد إلي الساعة السادسة مساءاً يتخللها ساعة راحة وتقديم وجبة الغذاء .

3. الأيام الثلاثة (الثاني – الثالث – الرابع ) تقديم دورات تدريبية متنوعة بعدد (20) ساعة تدريبية لكل دورة .

4. اصطحاب المتدربين في رحلة سياحية بمدينة الأسكندرية فى أحد اليومين الثالث أ والرابع .

شروط أوراق العمل

يجب أن تتوفر فيها المواصفات التالية :

1. أن يرتبط الموضوع بأحد محاور الملتقي والمؤتمر .

2. ألا يزيد عدد الصفحات أو شرائح العرض عن 30 ورقة .

3. ضرورة التوثيق وكتابة المراجع .

4. أخر موعد لتقديم أوراق العمل 15 يوليو 2019 م.

5. اللغة الرسمية للملتقي هي اللغة العربية ، وتقبل أوراق العمل باللغتين العربية والانجليزية

الدورات وورش العمل

1. دورة إعداد المدرب المحترف لاستشراف المستقبل (د. أشرف أبوحليمة – مستشار تدريب دولي - مصر)

2. دورة إدارة الأزمات والمخاطر في ضوء الذكاء الاصطناعي (المستشار: هاشم الوالي – مدير جمعية سفراء الامارات )

3. دورة الجودة والاعتماد الأكاديمي . (مهندس : أحمد محمد اليامي – السعودية )

4. مراقبة الجودة العالمية في أمن الطيران المدني. (ا: وليد أل علي : مدرب مدقق في أمن الطيران المدني - الامارات)

٥. دورة تطبيقات التفكير الإبداعي فى القيادة التربوية (د. اسامه ابو العلا - مصر )

المشاركة والحضور

أولا : بالنسبة للمشاركين المصريين واليمنيين والسوريين المقيمين بمصر

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1. مبلغ 1200 جنية مصري لحضور المؤتمر باليوم الأول والمشاركة بورقة العمل والحصول علي شهادة مشاركة والحصول على الحقائب التدريبية للملتقي.

2. مبلغ 1000 جنية مصري لكل دورة تدريبية يحضرها المشارك والحصول علي شهادة دولية بإسم الدورة .

ثانيًا : بالنسبة للمشاركين العرب

1. مبلغ 600 دولار أمريكي لحضور المؤتمر باليوم الأول + إحدي الدورات المنعقدة بالملتقي (لمدة 3 أيام تدريبية) والحصول علي شهادتين أحدهما شهادة مشاركة للمؤتمر والأخري شهادة دولية بإسم الدورة والحصول على الحقائب التدريبية.

2. مبلغ 600 دولار أمريكي مقابل الاقامة الشاملة في فندق 5 نجوم بالاسكندرية مقر انعقاد الملتقي، مع توفير وسائل مواصلات من وإلي مطار برج العرب بالاسكندرية إلي الفندق والرحلة السياحية المصاحبة للملتقي.

الامتيازات

1. شهادة مشاركة للملتقي معتمدة من أحد الجامعات المصرية

2. شهادة من أحدي الجهات الدولية (إختيارية ).

• البورد الألماني للتدريب والاستشارات

. البورد الامريكي الكندي ACBPT

• الاكاديمية الأمريكية الدولية بكاليفورنيا.

• أكاديمية هارفست الدولية بأمريكا.

3. تقديم درع للمشاركين بأوراق عمل .

للتواصل والمراسلة

1. د. أشرف أبوحليمة: مستشار تدريب وتطوير تربوي- مدير مركز رواد المعرفة مصر ومركز بن ماجد الدولي للتدريب بالامارات (رئيس المؤتمر)

محمول وواتس : 00201097101555 -

00971588208549

2. مستشار هاشم الوالي: مدرب ومدير تطوير جمعية سفراء الامارات. (مقرر المؤتمر ) محمول : 00971508445557

3. أ. عماد الدين العدوي : (الامارات )

محمول : 00971551772655 (منسق الملتقي بالامارات)

4. أ. أحمد الحليسي : ( مكة المكرمة )

محمول : 00971524264477 (منسق الملتقي بالسعودية)

الايميل الرسمي للملتقي:

[email protected]