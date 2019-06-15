انطلاق فعاليات "ستارز أون بورد" في جزر البهاما برعاية طيران الإمارات

انطلقت حفلات "ستارز أون بورد" الغنائية التي ترعاها طيران الإمارات اليوم بمشاركة عدد من أشهر النجوم العرب. وبدأت الحفلات مع النجم ملحم زين واختتمت مع النجمة مايا دياب والفنان نور الزين.

وتأتي رعاية طيران الإمارات لهذا المشروع المميز في إطار إيمانها بأهمية دعم الفن والثقافة في العالم العربي، حيث ترعى "ستارز أون بورد" للسنة الخامسة على التوالي باعتبار هذا المشروع منصة تتيح لها التواصل مع عملائها والمجتمعات العربية في المهجر.

يمكن الاطلاع على مجموعة من الصور التي التقطت خلال اليوم الأول من "ستارز أون بورد" في الأسفل