الامارات | بالفيديو.. تعرّف على تفاصيل "خطاب الكراهية" وأحكامه الجزائية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرض فيديو نشرته "النيابة العامة" في أبوظبي، يعرّف بتفاصيل "مكافحة التمييز والكراهية" طبقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ . وجاءت البنود والأحكام كما هو موضح في الفيديو التالي: طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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