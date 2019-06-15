كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف ارتفعت استثمارات الإمارات الخارجية على مدى عام؟

بدأت دولة الإمارات في الظهور بشكل متزايد كمستثمر أجنبي هام وتم تصنيفها بين أفضل 20 دولة في العالم من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج، وفقًا لتقرير عالمي جديد.

وكشف تقرير الاستثمار العالمي لعام 2019 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من الإمارات زادت مليار دولار على أساس سنوي إلى 15 مليار دولار في عام 2018، مما جعل البلاد أكبر مستثمر أجنبي مباشر في عام 2018.

وزادت الاستثمارات من الإمارات إلى إفريقيا بأكثر من الضعفين من 1.81 مليار دولار إلى 3.93 مليار دولار، بينما زادت الاستثمارات في الدول الآسيوية النامية بأكثر من ثلاثة أضعاف من 6.18 مليار دولار في عام 2017 إلى 22.1 مليار دولار في العام الماضي. وتضاعف الاستثمار في الدول الآسيوية المتطورة من 2.58 مليار دولار في عام 2017 إلى 5 مليارات دولار في 2018.

وفي حين زاد تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر من الإمارات إلى أقل البلدان نمواً بشكل طفيف من 1.39 مليار دولار إلى 1.54 مليار دولار، زادت تدفقات الاستثمار إلى الدول الصغيرة النامية من 63 مليون دولار إلى 179 مليون دولار، بحسب خليج تايمز.

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وظلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات دون تغيير إلى حد كبير في عام 2018 حيث بلغت 10 مليارات دولار. واستهدف الاستثمار مجموعة متنوعة من القطاعات، من النفط والغاز إلى التقنيات الرقمية.

وكشفت دراسة أجرتها الأونكتاد عن وكالات تشجيع الاستثمار أن الإمارات والهند، تعتبران أيضا من بين أهم 10 مصادر مهمة للاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2019-21، بحسب خليج تايمز.

وقال فهد القرقاوي، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستثمار الأجنبي المباشر، إن الفرص الجديدة للمستثمرين ناشئة عن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر حديثاً في الإمارات، كما أن آفاق المزيد من النمو في المستقبل تجعل دبي والإمارات أكثر جاذبية للمستثمرين.

وأضاف: “ستواصل دولة الإمارات لعب دور اقتصادي رائد في منطقة الشرق الأوسط مع دبي كمحور أساسي في الاقتصاد العالمي ومركز للأعمال التجارية. كما يجب على الإمارات مواصلة تحسين عوامل الأعمال الإستراتيجية باستمرار مثل تسهيل الاستثمار والخدمات”.