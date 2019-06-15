كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن عمال التوصيل يشتكون من العمل تحت أشعة الشمس في دبي

يبدأ اليوم السبت 15 يونيو تطبيق نظام العمل الصيفي للعمال الذي يعفيهم من العمل تحت أشعة الشمس الحارقة في ذروة الحر خلال النهار، لكن عمال التوصيل يستعدون لصيف حار آخر.

ولا يمكن لعمال التوصيل الانضمام إلى باقي العمال والحصول على استراحة خلال فترة النهار الحارة، بسبب طبيعة عملهم التي تتطلب العمل على مدار الساعة.

وتحدثت صحيفة ذا ناشيونال إلى عدد من عمال التوصيل في دبي الذين قالوا إنهم لا يملكون الكثير من الخيارات، بسبب حاجتهم إلى العمل.

وقال أحد العمال الذي يعمل في شركة توصيل معروفة: “من الصعب للغاية العمل في أشهر الصيف. أنا لا أحصل على استراحة ودرجات الحرارة شديدة. ولكن ليس لدي خيار آخر”.

وقال العامل الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: “إذا أردنا الحصول على المال، يتعين علينا الاستمرار في العمل، خاصة خلال وقت الغداء”.

وقال العامل البالغ من العمر 24 عامًا إن عامل توصيل يركب دراجة نارية يخشى الاضطرار إلى العمل خلال حرارة الصيف في الإمارات. وانتقد أيضًا عدم وجود أي اعتبار تجاه سلامته أثناء قيامه بتوصيل الطلبات على الطريق.

وأضاف: “إنه أمر مروع، والحماية الوحيدة التي نحصل عليها هي الخوذات وعلينا ارتداء الزي الموحد طوال العام. تشعر بالتعب والدوار عند قيادة الدراجة على الطرقات الساخنة ولكن عليك الاستمرار. أحتاج إلى إرسال الأموال إلى عائلتي في الهند فهم يعتمدون علي. ليس لدي خيار”.

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وقال عامل توصيل آخر تحدث إلى صحيفة ذا ناشيونال إن ارتفاع درجات الحرارة خلال منتصف النهار في الصيف تجعل وظيفته “صعبة للغاية”.

وقال المواطن الباكستاني البالغ من العمر 25 عامًا: “ترتفع درجات الحرارة إلى درجة يصعب التعامل معها، لكن يجب أن تكون قادرًا على القيام بعملك وإجراء عمليات التوصيل هذه في الوقت المحدد. لديّ عائلة كبيرة في بلدي تعتمد على الأموال التي أرسلها إليهم، لذلك ليس لديّ رفاهية للقول متى يمكنني العمل ومتى لا يمكنني ذلك”.

وقالت شركة تسليم الأغذية Deliveroo إنها اتخذت تدابير لضمان سلامة وراحة كل عامل توصيل، وقال متحدث باسم الشركة “يحصل عمال Deliveroo على استراحة في منتصف اليوم حيث نأخذ هذا الأمر على محمل الجد. نعمل حاليًا مع شركاء مختارين لتوفير مياه مجانية لعمالنا. بالإضافة إلى ذلك، لقد زودنا العمل بدليل حول كيفية بقاء الجسم رطبًا في شمس الصيف”.

وأضاف: “لدى الدراجين أيضًا مجموعة مصممة خصيصًا للتنفس. نحن نواصل استكشاف الطرق التي يمكننا من خلالها تحسين ظروف العمل في الصيف لأسطولنا”.