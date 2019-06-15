رابطة الجاليات المقيمة بالمملكة تقيم بطولة الدبلوماسيين لكرة القدم بمناسبة اليوم الافريقي



جدة - امل عبدالله العامري

بمناسبة اليوم الافريقي نظمت رابطة الجاليات المقيمة بالمملكة العربية السعودية بطولة الدبلوماسيين لكرة القدم صرح بذلك رئيس الرابطة الدكتور ديابي ناصري .

وافاد ديابي أن بطولة كرة القدم تنظمة رابطة الجاليات بمناسبة يوم افريقيا ولإدخال البهجة على شباب الجاليات وانخراطهم في تلك المسابقة القروية المجتمعية التي دائما ما تقام كل فترة كنوع من التقارب بين الجاليات.

ونوه ديابي أن البطولة افتتحت على شرف ١٦ من القناصل العامين المعتمدين في جدة بدعم من هيئة الرياضة واقيمت على ملعب اكاديمية النادي الاهلي مساء يوم الاثنين ٢٠١٩/٠٦/١٠ م . ويشارك فيها ١٦ فريق من فرق جاليات كل من؛ مصر وليبيا والصومال وتونس والمغرب والسودان واثيوبيا ونيجيريا ومالي وتشاد وبوركينا فاسو وغانا والكاميرون وساحل العاج والسنغال وتوجو

وبدأت مباريات الافتتاح بين الجالية الصومالية والجالية الليبية وفازت الجالية الليبية ٢-٠ ، ثم كانت مبارة الجالية النيجيريا والجالية التونسية وفازت الجالية النيجيرية ٢-٠ ايضا، وفي اليوم التالي كانت المبارة بين الجالية المالية والجالية المصرية وفازات الجالية المالية ٥-٠ ، ثم كانت مبارة تشاد مع بروكينا فاسو وفازت بوركينا فاسو ٢-١ ، تلا ذلك يوم الاربعاء مبارة غانا مع المغرب وفازت المغرب بضربات الجزاء ٥-٤ ، ثم مباراة الكاميرون وساجل العاج انتهت ب٧- ٠ لساحل العاج .

وحضر افتتاح البطولة ١٦ قنصل عام ومنهم قنصل عام الصومال وليبيا نيجيريا وتونس ومالي ومصر وتشاد وبوركينا فاسو وغانا والمغرب والكاميرون وساحل العاج و السودان واثيوبيا والسنغال .

وستقام اليوم الخميس وغدا الجمعة مبارة النصف نهائي بين كل من السودان - اثيوبيا ، وتوجو - السنغال ، ليبيا - نجيريا ، ومالي بوركينا فاسو

وستقام ختام البطولة والمسك والنهائي في احتفال مميز يوم الاحد القادم إن شاء الله .

من جهته صرح الدكتور جمعه الخياط رئيس مجلس إدارة شبكة نادي الصحافة السعودي أنه يرعى البطولة اعلاميا أكثر من ٧٠ صحيفة الكترونية سعودية من مختلف مدن ومحافظات ومناطق المملكة اكثرهم اعضاء في نادي الصحافة السعودي ونادي الإعلام السعودي ونادي الصحافة الالكترونية في أكبر تكتل صحفي الكتروني متعاون يرعى مهرجانات وفعاليات في المملكة. وتشرفت البطولة بزيارة عميد القناصل بجدة برنلي مارسيال .

ونوه الخياط انه سيتم في ختام البطولة تكريم كافة الصحف الراعية ومحررينها ومصورينها ومنها صحيفة اخبار السعودي ٢٤ حيث يدعم البطولة رجل الاعمال حسن طس الغزال .