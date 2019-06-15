شاينور خوجا: الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة تعزز جاذبية العيش على أرض الدولة

قالت شاينور خوجا، المدير العام للرعاية الصحية وجودة الحياة في مؤسسة رايت هيلث الصحية بدولة الإمارات: "أن اعتماد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، يسهم في تلامس احتياجات الإنسان الأساسية في الحياة، وتوفر بيئة متكاملة من تعليم وصحة ورعاية وخدمات متكاملة ترمي لإسعاد المجتمع بصورة شاملة".

وأضافت: "نحن في رايت هيلث، نحيي ونرحب بالإستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031. هذا مثال على القيادة الحكيمة في الإمارات العربية المتحدة. مشيرة أن في رايت هيلث نعتقد أن رأس المال البشري هو أكبر رصيد في الدولة وأن الطريقة الأساسية لبناء رأس المال البشري هي من خلال تحسين الرفاهية وطول العمر والصحة العامة لشعبها".