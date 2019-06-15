اجعل منزلك جاهزًا لهذا الصيف بهذه العناصر الاسكندنافية. حيث تقدم العلامة الدنماركية الرائدة في مجال الأثاث بوكونسبت أثاثًا وإكسسوارات قابلة للمزج بشكل استثنائي لتوصيل بيئة مريحة للغاية.

اضف مخططًا أحادي اللون إلى منزلك ، والمرايا التي تعكس الضوء وتخلق عمق الغرفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوكونسبت تطرح مجموعتها الصيفية الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفاصلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.