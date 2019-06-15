مخالفة (35) صالون في مدينة دبا

كثفت بلدية دبا حملاتها التفتيشية على الصالونات ومراكز التجميل الخاصة بالرجال والنساء في مدينة دبا والمناطق التابعة لها خلال شهر رمضان وطيلة إجازة عيد الفطر المبارك، نظراً للأقبال المتزايد عليها هذه الأيام، وهي الفترة التي تشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور بمختلف الأعمار على هذه المنشآت ، إذ تم عمل جولات تفتيشية صباحية ومسائية للتأكد من استيفائهم وتطبيق جميع القوانين التي تفرضها البلدية ومن تطبيق الاشتراطات الصحية من قبل الصالونات ، و من الادوات المستخدمة ومدى صلاحيتها وسلامتها.

حيث بلغت عدد الزيارات والجولات التفتيشية (142) صالون منها (111) صالون نسائي و (31) صالون رجالي، وتم تحرير (35) مخالفة منها ( 30) صالون نسائي و (5) صالون رجالي ،بالإضافة إلى (19) انذار وتم مصادرة (11) كيلوجرام من المواد التجميلية منتهية الصلاحية ومواد لاتحمل تواريخ الصلاحية، وعدم تشغيل جهاز تعقيم الأدوات المستخدمة إلى جانب عدم وجود بطاقات صحية للعاملين داخل هذه المنشآت، كما تم توقيع أصحابها تعهدات بعدم تكرار المخالفات، والالتزام باشتراطات الصحة العامة من خلال تعقيم المواد المستخدمة واستبدال المناشف وغيرها لضمان تحسين اجراءات السلامة والوقاية في الصالونات.

و أكد سعادة المهندس حسن اليماحي مدير عام بلدية دبا " أن البلدية تشدّد رقابتها على الصالونات، وتتخذ عدداً من الإجراءات لردع المخالفين ، تجنباً للمخاطر التي قد تتسبب في الإضرار بسلامة المجتمع، إلى جانب الحملات التوعوية في وسائل التواصل الاجتماعي بهدف توعية العاملين والجمهور في هذه القطاعات ،وتعريفهم بضرورة تطبيق الإرشادات والقوانين

و تناشد بلدية دبا جمهورها الكريم بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يرصدونها من خلال الإتصال على رقم مكتب الطوارئ (092443399) الذي يعمل على مدار الساعة.



