النايفات تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول وتكشف عن استراتيجيتها للنمو

أعلنت شركة النايفات للتمويل، الشركة السعودية الرائدة في توفير حلول التمويل غير المصرفي للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في تاريخ 31 مارس 2019م، مشيرة إلى تحقيق إيرادات تبلغ 84.9 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 1.12% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين بلغ صافي الدخل 46.64 مليون ريال سعودي. ويبلغ إجمالي أصول المحفظة الائتمانية للنايفات حوالي 2.23 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 5.8% بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2018م، و4.7% مقارنة بالربع السابق. وقد زاد صافي دخل الشركة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.2% منذ عام 2015م (كما في 31 ديسمبر 2018م)، وحقق الربع الأول من عام 2019م هامش دخل صافي بنسبة 54.9%.

وصرح عبد المحسن السويلم، الرئيس التنفيذي لشركة النايفات للتمويل بأن "الشركة حافظت على أدائها ربع السنوي، خلال الإعداد لمرحلة التوسع، وأشار إلى أن القطاع تعرض لبعض التحديات خلال العامين الماضيين نتيجة ضغوطات الاقتصاد الكلي، ما شكل حافزا لنا في الشركة لتعظيم ضوابطنا المتعلقة بالتمويل بهدف التقليل من المخاطر التي قد تتعرض لها المحفظة الائتمانية وكان لذلك تأثير إيجابي على نمو أرباح الشركة ، مشيرا إلى أن الشركة قامت مع تحسن ظروف السوق بتحديد عدد من الفرص المتعلقة بالتوسع، والتي ستؤدي إلى نمو ملموس في منصة التمويل في الشركة بين عامي 2019م و 2023م".

وأضاف عبدالمحسن السويلم أن الشركة اتبعت خلال الأشهر الثمانية عشر الأخيرة نهجاً متحفظاً للتمويل بهدف الحفاظ على أداء المحفظة والحفاظ على نسبة منخفضة من التعثر تبلغ 6.3% كما في 31 مارس 2019م. وأكد على الالتزام باستراتيجية الجودة العالية للائتمان لضمان استقرار المحفظة التمويلية للشركة، وإعطاء الأولوية لتحقيق ربحية مستمرة طويلة الأمد. وقد مكنت هذه الاستراتيجية الشركة من المحافظة على نسبة منخفضة من المبالغ المشكوك في تحصيلها من إجمالي المحفظة خلال السنوات الأخيرة، علاوة على ذلك، أدى التحسن الملحوظ في إدارة التحصيل الى انخفاض معدل القروض المتعثرة خلال الربع الأول من عام 2019م مما أدى إلى تحقيق ربح ائتماني صافي يبلغ 2.8 مليون ريال سعودي.

واشتملت أبرز المهام التشغيلية في الربع الأول على تقديم التمويل الذكي للمستهلكين، بموافقة فورية وصرفها بدون كفيل، والدخول في شراكة رسمية مع منشآت (الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتوسع في تمويلها. ومن المتوقع أن يلمس أثر هذه الشراكة على مستوى إجمالي الدخل وصافي الأرباح خلال عام 2019م.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة النايفات للتمويل بأن "هدفنا يتمثل في تعزيز مكانة النايفات بصفتها رائدة التمويل غير المصرفي في المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن خطط الشركة التوسعية تتضمن التوسع في نشاط تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم منتجات بطاقات الائتمان للعملاء الحاليين والمستقبليين، وأن الاستقرار المتزايد في البيئة الاقتصادية والآلية التنظيمية القوية - اللذان يدعمان شريحة العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة – سوف يعزز من أهداف النمو في الشركة".

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استراتيجية النمو

مع عودة النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، تعتقد النايفات بأن مبادرات رؤية المملكة 2030م ستشكل المحفزات الرئيسية للتوسع في سوق الائتمان المحلي، وزيادة الطلب على تمويل العملاء والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتتضمن الركائز الأساسية للنمو ابتداء من عام 2019م تسهيل الحصول على التمويل من خلال تقديم منتجات تناسب احتياجات العملاء، ومزيد من التوسع في الفروع لخدمة شريحة إضافية من العملاء وتوسيع قاعدتهم، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى المحافظة على جودة المحفظة الائتمانية بهدف تقليل مخاطر الذمم غير العاملة، وتقديم بطاقات الائتمان للعملاء المؤهلين، علاوة على الاتجاه نحو تعزيز فروع الشركة بخمسة فروع أخرى على الأقل بحلول عام 2022م، حيث أن النايفات تقدم خدماتها من خلال 24 فرعاً منتشرة عبر 13 منطقة في المملكة العربية السعودية.

ومن الجدير بالذكر أن شركة النايفات للتمويل التي يقع مقرها الرئيس في مدينة الرياض، كانت من أوائل الشركات في المملكة العربية السعودية التي تم الترخيص لها كشركة تمويل من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، و تعتبر إحدى جهات التمويل الرئيسة في المملكة، وتقدم حلولاً تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مثل التورق والمرابحة والإجارة إلى أكثر من 250.000 عميل منذ انطلاق أعمالها (كما في 31 ديسمبر 2018م). كما دخلت الشركة إلى سوق بطاقات الائتمان المحلية بالشراكة مع فيزا، وقريباً سيتم طرحها للبطاقات الائتمانية وأصبحت من أوائل شركات التمويل السعودية التي تحصل على رخصة من ساما لتمويل البطاقات الائتمانية، ولدى الشركة في المملكة العربية السعودية أكثر من 40.000 عميل نشط.