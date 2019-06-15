الخطوط السريلانكية الأكثر دقة على مستوى العالم

حققت الخطوط الجوية السريلانكية إنجازاً لافتاً بتصنيفها شركة الطيران الأكثر التزاماً بالمواعيد في العالم، ويُذكر أن هذه هي المرة الثانية في أقل من عام التي تحقق فيها السريلانكية هذا الإنجاز، حيث حققت أيضًا التصنيف الأول في العالم في سبتمبر للعام الماضي عن الدقة والالتزام بمواعيد الرحلات.

وقال فيبولا جوناتليكا، الرئيس التنفيذي في شركة الخطوط الجوية السريلانكية: "يتشرف فريق العمل في الخطوط الجوية السريلانكية بفوزه بلقب "الأكثر دقة على مستوى العالم" فالحفاظ على مستوى عالٍ في الدقة في المواعيد هو أمر جدير بكل تقدير بسبب حقيقة أن نسبة أكبر بكثير من حالات التأخير تكون نتيجة لأسبابا خارجة عن سيطرة الشركة. هذه أحداث غير متوقعة تصنف على أنها "ليست من مسؤولية شركة الطيران" مثل القضايا المتعلقة بمراقبة الحركة الجوية في المطارات المزدحمة، حالات الطقس المناوئة، القيود على البنية التحتية غير الكفء في المطارات في أجزاء كثيرة من العالم، الاضطرابات الصناعية في بعض المطارات، تحويلات الرحلات نتيجة لحالات الطوارئ الطبية، وضربات الطيور في الطائرات، وعمليات التأخير في تفريغ الأمتعة بضع دقائق قبل أوقات المغادرة المحددة عندما لا يصل الركاب إلى بوابات الصعود إلى الطائرة بعد إنهائهم لإجراءات السفر".

وأضاف جوناتليكا، قائلا:" يعد هذا إنجازاً رائعاً بكل المقاييس وخاصة في ظل التحديات الناجمة عن التشديدات الأمنية في مركز السريلانكية في مطار باندرانايك الدولي في كولومبو، كما أنه يظهر بوضوح التزام الناقل الوطني الرائع بتقديم أفضل الخدمات لعملائها حتى خلال فترة الشدائد. نسعى من خلال مبادارات الخطوط الجوية السريلانكية إلى تعزيز مكانة الشركة والكراهية ونشر المحبة والتسامح لينعم الجميع بالاحترام والحياة الكريمة وليشعر الزائر بالراحة والسلام والمحبة وكرم الضيافة من خلال فريق العمل المُدرب في الشركة، ونهدف لاستمرار قنوات التواصل مع الشعوب كافة، تعزيزاً للعلاقات ولتحقيق المبادئ الإنسانية والأخلاقية".

ومن أبرز الجوانب الرئيسية لخطة عمل الشركة الاستراتيجية لرؤية 2024، تطوير شبكة مسارات تلائم طلبات العملاء وفرص السوق، بما في ذلك الوجهات الجديدة في أوروبا، أفريقيا والشرق الأوسط، جنوب آسيا، الشرق الأقصى وأستراليا، بالإضافة إلى زيادة عدد الأفراد من منطقة الخليج وركاب درجة رجال الأعمال.

تصدرت سريلانكا فئات "الخطوط الجوية العالمية" و "الخطوط الجوية الرئيسية"، متفوقة على جميع شركات الطيران التي تتابعها شركة تحليل بيانات الرحلات التي تقوم بتحليل بيانات شركات الطيران في كل قارة - أوروبا، أمريكا الشمالية، آسيا، الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية - بما في ذلك أغلب أكبر وأعرق شركات الطيران في العالم. يتم تصنيف شركات الطيران ضمن أربع فئات - "الخطوط الجوية العالمية"، "الخطوط الجوية الرئيسية"، "الخطوط الجوية الإقليمية" و "شركات الطيران منخفضة التكلفة"- فيما تصنف بعض شركات الطيران في أكثر من فئة.

في فئة "الخطوط الجوية العالمية"، كان المركز الثاني من نصيب شركة الطيران البرازيلية إل إي تي إي إم فيما حلت شركة الطيران اليابانية "أول نيبون إيرويز" في المرتبة الثالثة؛ وفي فئة "الخطوط الجوية الرئيسية" حلت "خطوط نيبون الجوية" اليابانية في المرتبة الثانية فيما جاءت شركة "غو إير" في المرتبة الثالثة.

كانت الخطوط الجوية السريلانكية واحدة من أكثر شركات الطيران دقة بالمواعيد في العالم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، حيث غادرت 86٪ من الرحلات في الوقت المحدد ووصلت 85٪ في الوقت المحدد في الفترة من يونيو 2018 إلى مايو 2019 في المتوسط. هذا إنجاز رائع يؤكد على كفاءة عمليات الشركة وتدقيقها الشديد في كل جانب تشغيلي يمكن أن يؤثر على الدقة في المواعيد. يساهم المستوى العالي من الالتزام بالمواعيد أيضًا بشكل كبير في النتيجة المالية للشركة، نظرًا لأن تأخير الرحلات يؤدي أحيانًا إلى تكبد تكاليف إضافية.

المستوى العالي المستمر لأداء السريلانكية للالتزام بالمواعيد هو نتيجة لعملية شاملة تقوم بتنسيق أداء جميع الإدارات والموظفين الأفراد المسؤولين عن مختلف جوانب عملياتها عبر شبكة خطوطها العالمية. كما يتضمن أيضًا إدارة المواقف الطارئة التي لا تخضع للسيطرة المباشرة من الشركة مثل الأحوال الجوية السيئة، والعمل مع وكالات المطارات الأجنبية، وتأخيرات الجمارك والهجرة، وتأخر المسافرين، إلخ.

تشغل الخطوط الجوية السريلانكية، عضو تحالف وان ورلد العالمي لشركات الطيران، تشغل شبكة مسارات تضم 111 مدينة في 48 دولة من مركزها في كولومبو، كما توفر رحلات توصل إلى أكثر من 1000 مدينة في 160 دولة عبر شركات الطيران الشريكة لها في تحالف وان ورلد. فاز الناقل الوطني بعدد من الجوائز الدولية مؤخراً، منها "أبرز شركة طيران في العالم إلى المحيط الهندي" في جوائز السفر العالمية؛ و"أبرز شركة طيران إلى المحيط الهندي في آسيا"، في جوائز السفر العالمية بمنطقة آسيا وأستراليا.