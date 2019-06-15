الامارات | طالبتان تبتكران تطبيق «كود العز» للتعريف بشهداء الوطن

شكرا لقرائتكم خبر عن طالبتان تبتكران تطبيق «كود العز» للتعريف بشهداء الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكرت طالبتان، من مدرسة جمانة بنت أبي طالب للتعليم الأساسي، تطبيقاً ذكياً (كود العز)، لعرض سير شهداء الوطن بنظام إلكتروني، تكريماً للشهداء الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة دفاعاً عن أمن الوطن، والحفاظ على مكتسباته.

وقالت الطالبتان حور عبدالله الحمادي، ومنيرة خالد الحوسني، لـ«الإمارات اليوم»، إن «فكرة مشروع المنصة الإلكترونية لإحياء ذكرى شهداء الوطن (كود العز)، تدور حول سرد سير الشهداء، لتكون في متناول الطلبة والنشء بطريقة سهلة، إذ تتضمن المنصة (باركود) خاصاً بكل شهيد، يتضمن المعلومات المتوافرة حول السيرة الذاتية للشهيد، وقصته البطولية في أداء الواجب الوطني».

وأضافتا أن المشروع يعتبر أول أرشيف إلكتروني إماراتي خاص بالشهداء، بالتعاون مع مكتب شؤون أسر الشهداء، كما يمكن تطويره وتزويده بالكثير من المعلومات عن الشهداء.

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وأشارت الطالبتان إلى أنهما استهدفتا من تنفيذ مشروعهما غرس ثقافة الابتكار لدى طلبة المدرسة الإماراتية، وإبراز تضحيات الشهداء بطريقة إلكترونية حديثة وممتعة.

وقالت الطالبة حور عبدالله الحمادي، إن استشهاد أبيها دفعها للبحث في سير شهداء الوطن، ومنهم سالم سهيل خميس، أول شهيد إماراتي، الذي فاضت روحه الطاهرة دفاعاً عن أرض الوطن قبل 40 عاماً، ومن هنا جاءت فكرة المنصة الإلكترونية لعرض سير الشهداء.

وأوضحت الطالبة منيرة خالد الحوسني أن المشروع مرّ بمراحل عدة، هي إعداد صفحة إلكترونية خاصة بكل شهيد، والاستعانة ببرنامج مخصص لتصميم «كود العز»، وتصميم كود لكل شهيد، والمسح الضوئي للكود، ثم الحصول على قصة كل شهيد.

وشاركت الطالبتان بالمشروع في المعرض الوطني للابتكار والتكنولوجيا الذي نظمته وزارة التربية والتعليم في فستيفال أرينا، خلال الفترة من 31 يناير الماضي إلى الرابع من فبراير الماضي.