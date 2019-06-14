العين (وام) حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه نديلة سالم نايع النعيمي، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة راشد سليم حضيرم الكتبي، وذلك بصالة الخبيصي في مدينة العين.

كما حضر معاليه أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله سعيد سيف الحساني، بمناسبة زفاف نجله «ناصر» إلى كريمة سعيد راشد سعيد الظاهري، وذلك بصالة زاخر بمدينة العين.

حضر الحفلين وسط مشاركة فرق العيالة بعروض وفقرات متنوعة من التراث الشعبي، الشيخ محمد بن سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، وعدد من الشيوخ ووجهاء القبائل والمسؤولين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعيد بن طحنون يحضر أفراح النعيمي والكتبي والحساني والظاهري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.