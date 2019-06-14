وفد "شرطة دبي" يطلع على تجارب "مجتمعية أبوظبي"

أبوظبي (الاتحاد) اطلع وفد من شرطة دبي على إنجازات إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي وتجاربها المتميزة في المجالات التطوعية والتوعوية.

وتعرف الوفد برئاسة العميد خالد علي فهد شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي على الأساليب الحديثة في التعامل مع مختلف القضايا الشرطية والأمنية والمجتمعية.

وبحث العميد أحمد سيف المهيري مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي لدى لقائه الوفد، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، والتعرف إلى أفضل الممارسات المتبعة في معالجة القضايا الأمنية والإدارية، بحضور العميد أحمد المزروعي نائب مدير القطاع، وعدد من الضباط.

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