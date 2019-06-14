طحنون بن محمد يعزي فلاح الهاجري في وفاة زوجته

العين (وام) قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، مساء أمس، واجب العزاء إلى فلاح شايع الهاجري في وفاة المغفور لها «زوجته»، وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة المقام بمدينة العين.

وعبّر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين، وعدد من المسؤولين.

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