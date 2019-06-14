"شرطة أبوظبي" تطلع على الإجراءات الأمنية لمحال الذهب في دبي

دبي (الاتحاد)

استقبل العقيد محمد عقيل أهلي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون البحث والتحري بشرطة دبي، والمقدم عارف علي بيشوه، نائب مدير إدارة الحد من الجريمة، وفداً من مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة أبوظبي، برئاسة المقدم عبد الرحمن البريكي، نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في المديرية، وعدد من الضباط، ضمن زيارة تهدف للاطلاع على الإجراءات الأمنية المتبعة في شرطة دبي للحد من الجريمة في قطاع محال الذهب والبنوك.

وفي بداية اللقاء، رحب العقيد محمد عقيل أهلي بالوفد الزائر، مؤكداً حرص شرطة دبي على مشاركة تجاربها وممارستها مع كافة الجهات الشرطية في الدولة.

وأكد المقدم عارف بيشوه، نائب مدير إدارة الحد من الجريمة، وممثل الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية خلال الاجتماع الرئيسي من الزيارة، أن إدارة الحد من الجريمة، تعمل على نقل خبراتها وتجاربها وأنظمتها الحديثة للقطاعات الشرطية في الدولة، وأنها مستمرة في تطوير أنظمتها وإجراءاتها بشكل يواكب التقدم التقني والأمني.

ونوه إلى أن الإجراءات الأمنية للحد من الجريمة في قطاع البنوك ومحال الذهب شهدت تقدماً كبيراً، عبر تنفيذ العديد من البرامج والآليات والإجراءات الأمنية في هذا المجال، والعمل على تطبيقها.

واستعرض المقدم عارف بيشوه، دراسة أمن قطاع البنوك ومحال الذهب والمجوهرات، والإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة لتلك المحال، والاحتياجات الأمنية وفقاً لمعايير مدروسة تحقق الأهداف والاشتراطات المتعلقة بالمنشآت، وأهم القضايا التي وقعت، وكيف تم القبض على مرتكبيها.

وسلم المقدم عارف بيشوه، درعاً تذكارية للوفد الزائر، ومن جانبه وجه المقدم عبد الرحمن البريكي، والوفد المرافق له، من شرطة أبوظبي، شكرهم الجزيل للقيادة العامة لشرطة دبي على استقبالهم ومعلوماتهم التي قدموها.