تدريب مستمر للمسعفين

أبوظبي (الاتحاد) تنفذ شرطة أبوظبي برنامجاً للتعليم المستمر للمسعفين من منتسبيها في طب الطوارئ، لتعزيز قدراتهم في تقديم الرعاية الصحية للمرضى والمصابين.

ويلتحق المسعفون في إدارة الإسعاف بمديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية بدورة متخصصة تتضمن المستجدات العالمية في الأدوية والبروتوكول الطبي ونطاق الممارسة السريرية، وكيفية التعامل الصحيح مع المرضى والمصابين.

وتركز الدورة على كيفية إدخال البيانات في نموذج حالة المصاب الإلكتروني والفوترة الطبية، وتقام في معهد التدريب التابع للمديرية.

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