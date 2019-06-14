حملة بـ 5 لغات لإعطاء مركبات الطوارئ والمواكب أفضلية الطريق

أبوظبي (الاتحاد) أكدت شرطة أبوظبي أهمية نشر ثقافة إعطاء أفضلية الطريق للمواكب الرسمية، انطلاقاً من أهمية احترام وترسيخ القيم والهوية الوطنية، والتي تعكس صورة حضارية للزائرين.

ولفتت إلى أهمية إفساح الطريق لمركبات الطوارئ والإسعاف والشرطة لتعزيز زمن سرعة الاستجابة للحوادث، محذرة من إعاقة حركة سيارات الطوارئ والإسعاف، حيث يعتبر ذلك سلوكاً سلبياً يتسبب في تأخير وصولها إلى مواقع الحوادث لتقديم خدمات الإسعاف للمصابين، ويؤدي إلى تأخير سرعة الاستجابة، ويعيق عمل طواقم الإسعاف.

وحثت الجمهور بخمس لغات على التعاون مع الشرطة، وخصوصاً خلال وقوع الحوادث بعدم التجمهر، لتتمكن طواقم الإسعاف من تقديم خدماتها الإنسانية.

يذكر أن غرامة هذه المخالفة 1000 درهم، و6 نقاط مرورية.

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