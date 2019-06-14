3 سيارات فارهة وشيك بدون رصيد

جمعة النعيمي (أبوظبي) نظرت محكمة استئناف أبوظبي قضية مستأنف قام بإعطاء شيك بدون رصيد، بقيمة مليون و363 ألف درهم، كسند ضمان مالي، مقابل شراء 3 سيارات فارهة.

وذكر المتهم أن الحساب به أكثر من 60 مليون درهم، واعترف المتهم بإصداره للشيك، وأن الشيك به رصيد والشاكي استفاد من المبالغ المالية، وأضاف: أنه يستطيع دفع المبالغ المطالب بها، ولكنه محبوس لمدة 3 سنوات على ذمة التحقيق في الاستيلاء على أموال الغير.

وتعود تفاصيل القضية إلى توجيه النيابة العامة للمتهمين تهم الاحتيال وغسل الأموال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي من دون ترخيص، حيث أسفرت التحقيقات عن وجود 4 محافظ مستقلة تتعلق بتجارة السيارات، يدير كل منها أحد المتهمين الأربعة الرئيسيين، ويقوم كل منهم بجمع وإدارة وإعمال الأموال في المحفظة بشكل مستقل، كما تضمن آلية العمل وجود وسطاء للترويج للمحافظ، وإقناع المجني عليهم بالاستثمار من خلالها.

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