بلدية أبوظبي تنفذ مشروعاً لصيانة الطرق الخارجية والجسور

هالة الخياط (أبوظبي)

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي، خلال العام الحالي، مشروعاً لصيانة وإعادة تأهيل الطرق الخارجية والجسور بمدينة أبوظبي في منطقتي البر الرئيس شمال، والبر الرئيس جنوب، حيث طرحت البلدية مؤخراً مناقصة تدعو من خلالها الشركات المهتمة للتقدم قبل تاريخ 24 يونيو الحالي.

وأفادت البلدية بأنها ستنفذ خلال العام الحالي مشروعاً لتطوير وتحسين المناطق الترابية في داخل جزيرة أبوظبي، كما ستعمل على تطوير المساحات المفتوحة في الجزيرة.

وبينت البلدية أن المشروع يتناول تحسين المناطق الترابية في ست مناطق داخل جزيرة أبوظبي، وهي المنطقة القريبة من كلية التطوير التربوي على شارع الخليج العربي، وعند مجمع البطين، وعند مدينة زايد الرياضية وتقاطع الفلاح مع شارع هزاع، وستشهد هذه المناطق توفير المماشي، ووضع الزراعات التجميلية وتبليط الأرصفة.

وأكدت البلدية مراعاتها تحقيق الاستدامة في التصاميم كافة التي تنفذها، حيث تعمل من خلال المشاريع على تقليل استهلاك المياه، إضافة إلى توفير أصول تجميل صلبة، وأنواع مغطيات للتربة لا تستهلك الكثير من الماء، ومراعاة استخدام الزراعات التجميلية والأشجار المزهرة قليلة الاستهلاك للمياه.

وأوضحت البلدية أنها طرحت مناقصة لتشغيل وصيانة الحدائق المغلقة والمفتوحة والملاعب في الحدود الجغرافية لمركز الوثبة، كما ستعمل على هدم وإعادة بناء سور وبوابات مقبرة أم النار ومقبرة محوي ومقبرة البطين بالإضافة إلى وضع كاميرات مراقبة.

وفي إطار مشروع الحدائق المفتوحة، أوضحت البلدية أنها حتى اللحظة أزالت أسوار خمس حدائق وبقيت حديقتان سيتم إزالة أسوارهما خلال المرحلة المقبلة، وهما حديقتا دلما والمطار.

ويشار إلى أن البلدية أنجزت حتى اللحظة مشروع إزالة الأسوار الخارجية لعدد من الحدائق المغلقة داخل جزيرة أبوظبي، وشملت كلاً من حديقة الخالدية العامة، العاصمة، الزعفرانة، حديقة البريد القديم وحديقة هزاع، بهدف توفير مساحات ترفيهية للعائلات والأطفال، ودعم التواصل بين أفراد المجتمع، وتحقيق السعادة لهم.

ويهدف هذا المشروع الذي يأتي في إطار مشروع تأهيل الحدائق العامة داخل جزيرة أبوظبي، إلى توفير الراحة والرفاهية للجمهور، عبر تعزيز وتحسين مستوى المرافق الترفيهية، وشملت الأعمال هدم وإزالة الأسوار الخارجية، وصيانة أصول الحدائق وجعلها مفتوحة، ما يسهل عملية دخول الزوار والعائلات.