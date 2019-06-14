"العدل": نشر تشريعات الدولة إلكترونياً من خلال "البوابة القانونية"

ناصر الجابري (أبوظبي)

نشرت وزارة العدل 20 ألفاً و157 نصاً قانونياً لجميع أعداد الجريدة الرسمية منذ نشأتها، إضافة إلى 45 ألف مسألة قانونية و10 آلاف و321 حكماً، ضمن البوابة القانونية لدولة الإمارات والتي تعد منصة إلكترونية تضم جميع التشريعات والقوانين الصادرة من خلال المنصات الرسمية الدستورية بهدف تقديمها للباحثين والمهتمين القانونيين، ولتكون مرجعاً شاملاً في الإطلاع على القوانين بالدولة.

وأكدت وزارة العدل، أنه اعتمادا على مكانة الدولة، أضحى اهتمام الوزارة يتركز على تعزيز دورها في تحديث التشريعات وتطويرها والارتقاء بها إلى المستوى العالمي.

وأشارت إلى أن إطلاق البوابة القانونية، يأتي تماشياً مع رؤية الإمارات 2021 والخطة الاستراتيجية لوزارة العدل، والتي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات المبتكرة في تحديث التشريعات وتطويرها والارتقاء بها إلى أفضل المستويات العالمية، حيث تواصل أعمالها الهادفة إلى نشر الثقافة القانونية ونقل المعرفة وتسهيل وصول الجميع إلى المصادر والمراجع القانونية الصادرة عنها، حيث قامت بإدراج كافة التشريعات القانونية على موقعها الرسمي وستعمل على متابعة تحديثها بشكل دوري، وذلك استكمالاً لهدفها في نشر جميع القوانين بكافة الوسائل المتاحة.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الموضوعات الأساسية والفرعية التي تم نشرها ضمن مجموعة تشريع دولة الإمارات بلغ 4378 موضوعاً، كما تم نشر 427 قانوناً اتحادياً باللغة الإنجليزية وتوفير 1755 فتوى و3 آلاف مسألة قانونية ضمن فتاوى إدارة الفتوى والتشريع في الوزارة، إضافة إلى إتاحة 899 نصاً للاتفاقيات الدولية المصدقة بين دولة الإمارات ومختلف دول العالم.

وحددت الوزارة 6 موضوعات رئيسية تشملها البوابة تتمثل في تشريعات وقوانين دولة الإمارات في مختلف القطاعات، وقرارات المحكمة الاتحادية العليا في القضايا المدنية، وقرارات المحكمة الاتحادية العليا في القضايا الجزائية، إضافة إلى قرارات المحكمة الاتحادية العليا في المسائل الدستورية والاستشارات والمعاهدات الدولية.