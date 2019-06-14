مواطنون يباشرون العمل في "الاتحاد للقطارات"

محمد الأمين (أبوظبي)

يباشر طلبة برنامج الدبلوم في السكك الحديدية العمل في شركة الاتحاد للقطارات «دي بي» في الربع الثالث من عام 2020، فور تخرجهم، حيث توفر الشركة فرص عمل لهم بعد إتمام دبلوم السكك الحديدية، وبعد أكمال الطلبة سنتين على التحاقهم بالبرنامج، حسبما أفادت به الشركة.

وأكدت الشركة، تنوع فرص العمل الشاغرة التي تنتظر الطلبة بين كابتن قطار، وهو المسؤول عن قيادة قطار باحترافية عالية، وبأعلى معايير السلامة، إضافةً إلى وظيفة مراقب حركة القطارات، المسؤول عن الإشراف على تأمين مسارات حركة القطارات، وتنفيذ مهامها في الوقت المحدد، والتعامل مع العملاء الرئيسين. ومن ضمن الوظائف المتاحة، وظيفة فني صيانة قاطرات وسكك حديدية، المسؤول عن صيانة أسطول الشركة (العربات والقاطرات)، والسيطرة على حركة العربات والقاطرات داخل ورشة العمل، والاستخدام الآمن والفعّال لمعدات الورش، بالإضافة إلى وظيفة فني نظم، المسؤول عن صيانة الأنظمة الرقمية التي تضمن السلامة والبيئة الآمنة للقطارات لتعزيز وتطوير عمليات الصيانة من خلال ممارسات مبتكرة.

وقالت شركة الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إنها قامت في عام 2016، بتوقيع مذكرة تفاهم وشراكة مع شركة الاتحاد للقطارات «دي بي» المسؤولة عن عمليات وصيانة المرحلة الأولى من شبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، تهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية، وتوفير فرص عمل للمواطنين الإماراتيين للعمل في قطاع السكك الحديدية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم طرح أول برنامج الدبلوم في السكك الحديدية في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل شركة الاتحاد للقطارات دي بي، الذراع التشغيلية لشركة الاتحاد للقطارات، بالتعاون مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، بهدف تطوير الكوادر الوطنية العاملة وتزويدها بالمهارات العلمية والمهنية التي تمكنها من العمل في قطاع السكك الحديدية.

وتقدم شركة الاتحاد للقطارات الرعاية لعدد من الطلاب المواطنين في دبلوم السكك الحديدية الذي يمتد لثلاث سنوات، ويوفر تدريباً مهنياً متكاملاً، وفرص تعليم مشتركة للطلبة، كما يتيح البرنامج الالتحاق بواحد من أربعة تخصصات مهنية في هذا القطاع وهي: كابتن قطار، مراقب حركة القطارات، فني صيانة قاطرات وسكك حديدية، فني نظم.

ولفتت الشركة إلى أن رؤيتها رؤية مستقبلية طموحة للقطارات، وتوجهات وطنية لرعاية الكوادر الوطنية في قطاع السكك الحديدية، تُمهد الخطى نحو مستقبل مشرق يستكمل الإنجازات والنجاحات الباهرة التي تحققها الشركة.