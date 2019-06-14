تخريج 6 دورات بشرطة الشارقة

الشارقة ( الاتحاد) شهدت القيادة العامة لشرطة الشارقة تخريج (6) دورات تخصصية، نظمتها إدارة معهد تدريب الشرطة بمشاركة (201) منتسب من ضباط، وصف الضباط، والأفراد من مختلف القيادات بوزارة الداخلية .

وحملت الدورات العديد من العناوين، من ضمنها، دورة تطوير المهارات الشخصية والاجتماعية للعاملين في البحث الجنائي، ودورة إعداد وكتابة التقارير الأمنية، ودورة العلاقات العامة وفن المراسم والبروتوكول، وغيرها.

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