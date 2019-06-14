جرش الـ34 يعيد الاعتبار للندوات الثقافية والفنون



فاصلة / عمان

كتب ؛ غازي بن نصر

يعيد مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ34 المقبلة والتي ستفتتح في 18 تموز المقبل الاعتبار للندوات الثقافية التي غابت عنه في الدورات السابقة، وذلك في سعي من اللجنة العليا للمهرجان وادارته الجديدتين لاعادة تموضع مفهوم مفردتي "الثقافة" و"الفنون" في سياقهما الصحيح ضمن فعاليات المهرجان.

ووفقا لما صرحت به اللجنة الاعلامية للمهرجان الذي يعد من اقدم وابرز المهرجانات في المنطقة العربية، وتنهض فلسفته في هذه الدورة على تقديم اضافات نوعية في مختلف حقول الابداع الثقافية والفكرية والفنية، منها عقد ندوتين في المركز الثقافي الملكي بعمان، الاولى منهما فكرية تكتسب بعدا وطنيا وقوميا واسلاميا بعنوان القدس" وستعقد في 24 تموز المقبل.

وستتضمن ندوة القدس بحسب اللجنة الاعلامية، جلستين وتستهل بعرض الفيلم الوثائقي "المرابطون" الذي يتحدث عن القدس وكتب نصه الكاتب مخلد بركات واخرجه رائد عربيات وانتاج التفزيون الاردني وكان حصل على الجائزة الذهبية لمهرجان اتحاد الاذاعات والتلفزة العربية في تونس عام 2016.

ويشارك في جلستها الاولى التي سيديرها الدكتور عزت جرادات؛ رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس سيادة المطران عطا الله حنا بورقة بعنوان "رسالة القدس وفلسطين للرأي العام، ورئيس الهيئة الاسلامية العليا بالقدس، فضيلة الشيخ الدكتور عكرمة صبري بورقة بعنوان "مقاومة المرابطين لمخططات الاحتلال" وأمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان بورقة تحمل عنوان "الدور الاردني في حماية المقدسات".

فيما سيشارك في الجلسة الثانية التي سيديرها الدكتور ربحي حلوم؛ كل من المؤرخ الدكتور علي محافظة في ورقة بعنوان "القدس الى اين" والباحث نواف الزرو بورقة "القدس من هرتزل حتى ترامب" والباحث الدكتور وليد عبدالحي بورقة "آفاق ومستقبل المدينة المقدسة" والباحث الدكتور عبدالله العبادي بورقة "الاعمار الهاشمي والوصاية على المقدسات".

اما الندوة الثانية فهي ذات بعد ابداعي ثقافي فني بعنوان "الدراما الاردنية : الواقع والافاق" والتي ستعقد في 25 تموز، ستعمل على مناقشة قضايا الدراما التلفزيونية من مختلف جوانبها وروافدها الابداعية في تركيز على هوية أردنية ثقافية، من خلال مشروع وطني يمتلك خصوصيته المعبرة عن المجتمع الاردني بوصفه متنوع الثقافات، وستستهل الجلسة الاولى منها والتي سيديرها امين عام وزارة الثقافة هزاع البراري، بعرض فيلم قصير عن مراحل الدراما التلفزيونية الاردنية.

وسيشارك في الجلسة نقيب الفنانين حسين الخطيب بورقة بعنوان "الدراما التلفزيونية الاردنية .. واقع وطموح" وعميد معهد الاعلام الاردني ورئيس مجلس ادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردني الدكتور باسم الطويسي بورقة "برنامج تطوير الدراما في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون" والناقد رسمي محاسنة بورقة "قراءة تحليلية لبنية انتاج الدراما التلفزيونية الاردنية (نقاط القوة والضعف)" والمنتج عصام حجاوي بورقة "توجهات الانتاج الدرامي بين الكفاءات المحلية والاسواق العربية" فيما سيقدم الفنان زهير النوباني شهادة ابداعية.

اما الجلسة الثانية التي ستديرها الفنانة نادرة عمران فسيشارك فيها الكاتب والسيناريست الزميل مصطفى صالح بورقة "تجارب ناجحة في الدراما الاردنية" والمخرج محمد عزيزية بورقة "الدراما بين الشكل والمحتوى" والكاتبة سميحة خريس بورقة "الفنون الابداعية الداعمة للدراما والكاتب والسيناريست الدكتور محمد البطوش بورقة "الفنون الابداعية الداعمة للدراما" وتختتم الجلسة بشهادة ابداعية من الكاتب والفنان محمود الزيودي