ربع مليون مستفيد من مشاريع غطاء الرحمة في اليمن لرمضان هذا العام

قدمت غطاء الرحمة وبتمويل أهل الخير من دولة الكويت عشرات المشاريع الرمضانية والتي استفاد منها أكثر من ربع مليون إنسان في اليمن؛ وقد تنوعت المشاريع لتشمل توزيع التمور ووجبات الإفطار على الصائمين من النازحين والفقراء في اكثر المناطق اليمنية حاجة وفقرا .

كما شملت المشاريع إغاثة مخيمات النازحين في الساحل التهامي ومحافظة إب، حيث قدمت لهم السلات الغذائية والخيام والفرش والادوات المنزلية ومختلف المساعدات ضمن مشاريع الإيواء الخاصة بالنازحين.

وكان لمشاريع حفر الابار وتوفير سقيا الماء للمناطق المحتاجة نصيب من مشاريع غطاء الرحمة خلال رمضان.

Advertisements

كما استفاد عشرات الالاف من مشروع توزيع الخبز ومشروع توزيع الاعانات النقدية للمرضى والمحتاجين.

اختتم غطاء الرحمة عطاء أهل الكويت بتوفير كسوة العيد لأكثر من ألف طفل وطفلة، كما وزعت حلويات العيد على مئات الأسر اليمنية لتكتمل بذلك بهجتهم.