الخطوط الجوية السريلانكية تدعم مهرجان "جريت أوشن رود" ملبورن 2019 الرياضي

تواصل الخطوط الجوية السريلانكية، الناقل الوطني لسريلانكا وعضو تحالف وان ورلد، تعزيز حضور علامتها في استراليا، وقامت مؤخرًا بدعم مهرجان جريت أوشن رود بملبورن باعتبارها الناقل الجوي الرسمي للمهرجان الرياضي. كما كانت الشركة الراعي الرئيسي لسباق المهرجان لمسافة 6 كم المرتقب.

شارك في المهرجان، الذي يعد مهرجان الجري الأكثر شهرة في استراليا، 8,200 عداءًا هذا العام، وهي أعلى مشاركة في تاريخ الحدث.

استقطب حدث الشركة الرئيسي، وهو سباق الـ 6 كم، ما يقرب من 1000 رياضي. وقد فاز "توم سيلوود" الذي سجل زمنًا قدره 19:17 دقيقة بسباق الخطوط الجوية السريلانكية الذي يبلغ طوله 6 كيلومترات (رجال)، بينما احتل كل من "ماسون سكوت" و"كالوم داي" المركزين الثاني والثالث بتوقيت 19:33 و 19:52 على الترتيب. وفازت "راشيل ووترز" بسباق 6 كم النسائي بتوقيت 23:00 فيما احتل "جوان بول" و"كارولين كليري" المركزين الثاني والثالث بتوقيت 26:43 و 26:50 على الترتيب.

فاز "نيك إيرل" من برونزويك بماراثون غريت أوشن رود الرجالي بطول 44 كم حيث قطع مسافة السباق في زمن قدره 2:27:37، متقدما على الوصيف "ديون فينوتشيارو" الذي سجل 2:37:43 و"بايدن ويسترويلر" الذي حلّ ثالثاً حيث قطع المسافة في 2:44:45.

وفازت "رياننون سنايب" بفئة الماراثون النسائي وقطعت المسافة في 3:04:36، تلتها "ياسمين جوه" بـ 03:16:05 و"زوي آدمز" بـ 03:19:22 في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

يتضمن مهرجان جريت أوشن رود على مدار يومين، يتضمن مجموعة من الأحداث مثل الماراثون الشاق، الماراثون والنصف ماراثون، لمسافات 14 كم و 6 كم و 1.5 كم وسباقات المشي. يستقطب المهرجان آلاف المشاركين والعائلات سنويًا لمساره الرائع وأجوائه الشبيهة بالكرنفال التي توفرها برامج اللياقة البدنية، الموسيقى الحية ومهرجانات الطائرات الورقية.