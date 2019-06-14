"الإقامة الذهبية" لمدير مجموعة "في بي أس" والرئيس التنفيذي لـ"صيدلية العين"

كرّمت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية كلا من الدكتور شمشير فاياليل، العضو المنتدب في مستشفى برجيل والمؤسس والعضو المنتدب لمجموعة "في بي إس" للرعاية الصحية، والدكتور زياد أمير صالح، الرئيس التنفيذي لمجموعة "صيدلية العين"، وسلّمت لهما بطاقة الإقامة الذهبية، التي تقدما للحصول عليها بموجب الامتيازات التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2018 بتقديم تسهيلات بشأن الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال والمبدعين وأصحاب المواهب ولأفراد عائلاتهم.

وقالت الهيئة إن إصدار بطاقة الإقامة الذهبية لكل من الدكتور فاياليل والدكتور صالح، تم بعد أن تم التواصل معهما في إطار برنامجها لتعريف المستثمرين المقيمين في الدولة بالمزايا التي تتضمنها منظومة التسهيلات الجديدة التي أقرّها مجلس الوزراء في مجال الإقامة وشؤون الأجانب، واطلاعهم على الفوائد الكبيرة وغير المسبوقة التي تتيح لهم آفاقاً أوسع وخيارات أكثر تنوعاً لإدارة استثماراتهم وتنميتها بكفاءة عالية، وتختصر عليهم العديد من الإجراءات.

وأضافت الهيئة أن برنامج التعريف ببطاقة الإقامة الذهبية سيشمل، على مراحل، كافة المستثمرين المقيمين في الإمارات المؤهلين للحصول عليها والذين يبلغ عددهم نحو 7 آلاف مستثمر، إلى جانب مسار آخر هو التواصل مع المستثمرين وكبار رجال الأعمال خارج الدولة للتسويق لهذه التسهيلات التي تساهم بشكل فاعل في تعزيز جاذبية الإمارات كبيئة استثمارية متميزة، وتدعم تنافسيتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب تعزيز صدارتها الإقليمية وموقعها المتقدم عالمياً في مجال توفير المناخ المناسب والبيئة الأفضل للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الذين يبحثون بشكل أساسي عن سهولة الإجراءات وحرية التنقل وإمكانية الاستقرار لهم ولعائلاتهم بما يخدم مصالحهم ويمكنهم من تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم.

وأوضحت الهيئة أن المزايا، التي تمنح لحاملي "الإقامة الذهبية" تشمل الإقامة بدون ضامن داخل الدولة للشخص وكذلك أفراد أسرته وهم الزوجة والأبناء، وإمكانية كفالة عمالة مساعدة بما لا يزيد على 3 عمال، والحصول على إقامة لأحد كبار العاملين لديه "مستشار أو مدير تنفيذي" مع أفراد أسرهم.

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من جانبهما، عبر الدكتور فاياليل والدكتور صالح عن شكرهما وتقديرهما الكبيرين للهيئة على مبادرتها بالتواصل معهما لتعريفهما بمنظومة الإقامات الذهبية وتوفير الفرصة لهما للاستفادة منها، ولفتا إلى تميزها كمبادرة تدعم الأفق الاستثماري في الدولة وتزيد من جاذبيتها الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن دعمها للاستقرار الأسري وتوفيرها الراحة النفسية للمستثمر وأسرته وتعزيزها، لما يتميز به مجتمع الإمارات من تنوع ثقافي وتسامح وقبول للآخر.

يذكر أن "الإقامة الذهبية" موجهة للمستثمرين ورواد الأعمال الوافدين بهدف استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات وأصحاب الشركات الرائدة ذات الخبرات العالمية، وكذلك الكفاءات في كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني وكذلك الباحثين في المجالات العلمية والطلبة المتفوقين بما يسهم في تمكينهم من المشاركة في مسيرة النهضة والتقدم التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

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