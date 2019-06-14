الامارات | 1000 درهم غرامة عدم إعطاء أفضلية الطريق لمركبات الطوارئ والشرطة

شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 درهم غرامة عدم إعطاء أفضلية الطريق لمركبات الطوارئ والشرطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكدت شرطة أبوظبي على أهمية نشر ثقافة إعطاء افضلية الطريق للمواكب الرسمية انطلاقا من اهمية احترام وترسيخ القيم والهوية الوطنية والتي تعكس صورة حضارية للزائرين .

ولفتت إلى اهمية افساح الطريق لمركبات الطوارئ والاسعاف والشرطة لتعزيز زمن سرعة الاستجابة للحوادث محذرة من إعاقة حركة سيارات الطوارئ والاسعاف حيث يعتبر ذلك سلوكاً سلبياً يتسبب في تأخير وصولها إلى مواقع الحوادث لتقديم خدمات الإسعاف للمصابين و يؤدي إلى تأخير سرعة الاستجابة ويعيق عمل طواقم الإسعاف على نحو يزيد من مضاعفات الإصابات ،التي تحتاج إلى تدخل في فترة زمنية محددة .

وحثت الجمهور على التعاون مع الشرطة خلال وقوع الحوادث بعدم التجمهر، لتتمكن طواقم الإسعاف من تقديم خدماتها الإنسانية، حفاظاً على سلامة الجميع.

جدير بالذكر ان مخالفة عدم اعطاء افضلية الطريق لمركبات الطوارئ او الاسعاف او الشرطة او المواكب الرسمية الغرامة 1000 درهم و6 نقاط مرورية .

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