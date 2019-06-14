الإمارات تشارك في الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي، الذي تستمر أعماله حتى 21 شهر يونيو الجاري، في مدينة جنيف السويسرية بحضور فرق الحكومات وأصحاب العمل والعمال الممثلين للدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، التي تحتفل خلال المؤتمر بمرور مائة عام على تأسيسها.

يترأس وفد الدولة المشارك معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين.

وأكد معاليه، في تصريح صحفي أدلى به اليوم على هامش المؤتمر، حرص الإمارات على المشاركة في مؤتمر العمل الدولي لتعزيز المكانة العالمية الريادية للدولة، التي تستضيف مختلف ثقافات العالم وكذلك لإبراز المكتسبات، التي تحققت في سوق العمل وتوجهاته المستقبلية، لا سيما وأن أهم قرارات منظمة العمل الدولية تنبثق عن هذا المؤتمر.

وأشار إلى أن الإمارات تعد واحدة من أبرز الدول الفاعلة في المسارات والمحافل والمؤتمرات الدولية ذات الصلة بمجالات العمل وهو الأمر الذي أثمر مؤخراً عن اختيار الدولة لرئاسة الدورة المقبلة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية 2020.

ويضم وفد الدولة المشارك في المؤتمر، سيف أحمد السويدي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وماهر حمد العوبد، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، وخليفة خميس مطر الكعبي، عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية عن فريق أصحاب العمل، والدكتور محمد بطي الشامسي، رئيس جمعية التنسيق بين الجمعيات المهنية، وعدد من المعنيين في الوزارة ورجال أعمال وممثلين عن المحامين والقانونيين والمعلمين.

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وشارك وفد الدولة في الاجتماع الموسع للوفود الحكومية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية بهدف تنسيق المواقف الخليجية والعربية حول الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر ولجانه الفنية.

ويناقش المؤتمر تقرير المدير العام للمنظمة، والذي يتناول أسواق العمل في العالم وتأثرها الكبير بالتطور التكنولوجي والحاجة إلى مواءمة المهارات مع وظائف الغد وزيادة الاستثمار في القدرات البشرية وفي مؤسسات العمل وفي العمل اللائق والمستدام من خلال برنامج عمل تتشارك في تنفيذه الأطراف الثلاثة للإنتاج بالتعاون مع الأطراف الدولية المعنية ومنها منظمتي العمل والتجارة الدوليتين.

كما يناقش المؤتمر المعلومات والتقارير التي أعدتها لجان المنظمة حول تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية وسبل القضاء على العنف في عالم العمل وغيرهما من الموضوعات.