نادي الجميزة في جراند ميلينيوم الخليج التجاري امضِ الليل على إيقاع الأنغام الخالدة

يستضيف جراند ميلينيوم الخليج التجاري "نادي الجميزة" الذي يعيد زائريه بالموسيقى والرقص الى زمن السبعينات والثمانينات والتسعينات كل خميس وجمعة ابتداءً من 6 يونيو من الساعة 10:00 مساءً حتى 3:00 بعد منتصف الليل.

ويحتفي نادي الجميزة بالموسيقى والأغاني اللبنانية الخالدة حاملًا معه أجواء بيروت إلى دبي عبر ليلتين، الخميس التي تحمل تجربة "Video DJ" الفريدة مع أجمل الألحان الإنجليزية والعربية أما ليلة الجمعة فتتميز بالأغاني العربية من فترة الثمانينات ويشارك الضيوف الفرقة في أدائها على المسرح بطريقة KARAOKE.

يقدم نادي الجميزة خلال حفلاته الساهرة تجربة مميزة للساهرين مع قائمة مأكولات شهية حتى منتصف الليل وتضم مجموعة متنوعة من المقبلات والوجبات الرئيسية.

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