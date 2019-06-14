"طرق دبي" ترصد 2100 مخالفة في مجال أنشطة نقل الركاب

نظمت هيئة الطرق والمواصلات حملة تفتيشية استهدفت النقل غير المرخص، ومركبات الأجرة، ومركبات النقل الفاخر، وذلك في إطار تطبيق قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016 بخصوص تنظيم النقل بدبي، والقرار (33) لعام 2016 بشأن تنظيم نقل الركاب بالحافلات في الإمارة، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين المتمثلين بالقيادة العامة لشرطة دبي (مركز شرطة المطار والأمن السياحي)، ودائرة الإقامة وشؤون الاجانب (نيابة الهجرة) وعدد من الدوائر الحكومية.

وقال محمد نبهان، مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: إن الحملة استغرقت نحو شهر من إطلاقها، واستهدفت المناطق العمالية والسياحية والحيوية في إمارة دبي، حيث أسفرت عن 306 مخالفات للنقل غير المرخص، تركّز معظمها في المركبات غير المرخصة بمزاولة النشاط نظير مقابل مالي بواقع 257 مخالفة، والترويج لخدمة نقل ركاب غير مرخصة، بمعدل 49 مخالفة، وتشمل العقوبات الأخرى مصادرة السيارة المستخدمة في نشاط النقل غير القانوني وكذلك الترحيل من الدولة في حالة تكرار السائق وارتكابه أكثر من 3 مخالفات ، حيث تم حجز عدد 60 مركبة و ابعاد 20 مخالفاً خلال هذه الحملة موضحاً أنه تم إبعاد 20 مخالفاً خارج البلاد بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وذلك نتيجة تكرار ارتكابهم مخالفة تهريب الركاب.

فيما تم تحرير 1624 مخالفة بحق مركبات الأجرة، منها الوقوف في مواقع محظورة بواقع 326 مخالفة، ونقل ركاب من أماكن غير مصرح بها بمعدل 315 مخالفة، وعرقلة حركة السير بواقع 242 مخالفة، وخلاف ذلك، في حين بلغ عدد إجمالي مخالفات مركبات النقل الفاخر "الليموزين" 173 مخالفة، منها 53 مخالفة لعدم تثبيت السائق تصريح مزاولة النشاط، و32 مخالفة للأكل أو التدخين أو النوم داخل المركبة خلال أوقات العمل، و29 مخالفة عن الوقوف في أماكن محظورة، وغيرها.

وأكد نبهان، أن إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب لديها خطط استراتيجية ممنهجة للقيام بحملات تفتيشية تضمن مزاولة النشاط وفق التشريعات والقوانين المعمول بها في إمارة دبي والهيئة وحفاظا على سلامة وأمن زوار وقاطني امارة دبي، وذلك في إطار تحقيق رؤية الهيئة المتمثلة بـ "تنقل آمن وسهل للجميع".

