كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| نظرة على أكبر صالة عرض لينكولين بالعالم في دبي شهدت دبي مؤخراً افتتاح أكبر صالة عرض لشركة لينكولين في العالم، وهي أيضاً أول منشأة قائمة لحد ذاتها. ويعد الشرق الأوسط ثالث أكبر سوق لينكولين على مستوى العالم، بعد الصين والولايات المتحدة. ونمت مبيعات الشركة في المنطقة بنسبة 6% العام الماضي، وسجلت في دولة الإمارات نموا بنسبة 50%. في حين سجلت الكويت أكبر ارتفاع في مبيعات سيارات لينكولين للربع الأول، بزيادة قدرها 82 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

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