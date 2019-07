آخر المقالات, الإمارات مشاركة

كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 14 يونيو 2019

فيديو| أحدث الأفلام في سينما الإمارات هذا الأسبوع

تقدم دور السينما في الإمارات مجموعة من أحدث وأفضل الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً على شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم.

وفيما يلي مجموعة من الأفلام المعروضة بدور السينما الإماراتية هذا الأسبوع، بحسب صحيفة خليج تايمز:

ROCKETMAN

تدور الأحداث في إطار موسيقي خيالي حول حياة المغني والعازف البريطاني الشهير إلتون جون.

NORM OF THE NORTH-KEYS TO KINGDOM

الدب القطبي المتوج حديثاً ملكاً للقطب الشمالي، يجب أن ينقذ مدينة نيويورك ومنزله. لكن نورم ينتقل من البطل إلى الشرير عندما يتم اتهامه بجريمة لم يرتكبها. يجب عليه أن يعمل مع أصدقائه لتبرئة ساحته والمساعدة في إنقاذ مملكته.

THE POISON ROSE

يتحول نجم كرة القدم السابق (كارسون فيليبس) إلى محقق، ويبدأ في التعامل مع قضية الأشخاص المفقودين الروتينية التي تكشف ببطء عن كونها شبكة معقدة متشابكة من الجرائم والمشتبه فيهم وأيضًا الجثث، وعندما يكتشف أن ابنته المفقودة منذ زمن هي المشتبه الأول، فإنه يحاول إنقاذها، وحل جرائم القتل، وكشف أسرار البلدة القذرة.

POLAROID

لا يملك الطالب في المدرسة الثانوية بيرد فيشر أي فكرة عن الأسرار المظلمة المرتبطة بكاميرا بولارويد الغامضة التي يعثر عليها، لكن الأمر لا يستغرق وقتًا طويلاً لاكتشاف أن أولئك الذين التقطت الكاميرا صورهم يلقون نهاية مأساوية.

X-MEN: DARK PHOENIX

تقع الأحداث عام 1992، قبل عشرة أعوام من أحداث فيلم ( (X-Men: Apocalypse)، وبعد انضمام (جين جراي) إلى فريق (المتحولون إكس). حيث تطور (جين جراي) قدراتها الخارقة، لدرجة أن هذه القدرات تفسدها وتحولها إلى (فينيكس المُظلمة)؛ فيصبح فريق المتحولين إكس أمام خيار صعب في أن يحسموا قرارهم بأن حياة أحد أفرادهم ليست أكثر قيمة من حياة البشر أجمعين.

JOHN WICK 3: PARABELLUM

جون ويك يفر هذه المرة ﻷنه مُطارد على خلفية تعاقد مفتوح تبلغ قيمته 14 مليون دولار لقاء القضاء عليه، وبسبب كسره لقاعدة رئيسية وهى قتله لشخص ما على أراضي فندق كونتيننتال، والقتيل كان من بين اﻷشخاص المتورطين في هذا التعاقد المفتوح، على جون ويك أن يشق طريقه وينجو بحياته في قلب مدينة نيويورك.