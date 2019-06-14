كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هي أكثر التخصصات الجامعية شعبية في دبي؟

أظهر تقرير جديد أن إدارة الأعمال هي التخصص الجامعي الأكثر جاذبية لكل من الطلاب والطالبات في جامعات وكليات دبي.

اختار ما يقرب من 44 في المئة من إجمالي الطلاب في الإمارة هذا الموضوع، مع 47.4 في المئة من الطلاب و 39.7 في المئة من الإناث، وفقا لأرقام نظام دبي للتعليم العالي (DHES) الجديد التي كشفها مركز دبي للإحصاء.

وكانت التخصصات الإعلامية والتصميم ثاني أكثر الخيارات جاذبية للطالبات بنسبة 11.5 في المائة تليها العلوم الإنسانية بنسبة 11.1 في المائة، في حين أظهرت البيانات أيضًا أن الهندسة كانت ثاني أكبر الكليات جاذبية للطالبات بنسبة 22.4 في المائة تليها تكنولوجيا المعلومات بنسبة 8.8 في المائة.

وأظهرت بيانات وزارة التربية والتعليم العالي أن إجمالي عدد الطلاب المسجلين في مؤسسات التعليم العالي في دبي في العام الدراسي 2017/2018 بلغ 55.820، منهم 19.063 من الإماراتيين و 36.757 من غير الإماراتيين، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

ومثّل الطلاب الإماراتيون أكثر من ثلث الطلاب المسجلين في جامعات وكليات دبي في العام الدراسي 2017/2018 بنسبة 34.2 بالمائة.

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وبلغت نسبة الطلاب غير العرب من آسيا 36.2 في المائة والطلاب غير الخليجيين 17.6 في المائة والطلاب الخليجيين 3.6 في المائة.

كما أظهرت بيانات وزارة التربية والتعليم العالي أنه في العام الدراسي 2016/2017، بلغ العدد الإجمالي لطلاب الدراسات العليا 13.646، منهم 4.453 من الإماراتيين و 9.193 من غير الإماراتيين.

وكانت إدارة الأعمال مرة أخرى الأكثر تخصصًا، حيث تم اختيارها من قبل 6587 خريجًا يمثلون 48.3 بالمائة من إجمالي عدد طلاب الدراسات العليا. واحتلت الهندسة المرتبة الثانية بنسبة 15.6 في المائة، تليها كليات الإعلام والتصميم بنسبة 9.1 في المائة.

ومثّل الخريجون الإماراتيون 32.6 في المائة من إجمالي عدد الطلاب – ما يقرب من ثلث المجموع. وبلغت نسبة الخريجين الآسيويين غير العرب 37 في المائة، بينما بلغت نسبة الطلاب العرب 14.3 في المائة.