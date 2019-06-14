الامارات | "لجنة شؤون العمال" تحدد مواعيد حظر العمل وقت الظهيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن "لجنة شؤون العمال" تحدد مواعيد حظر العمل وقت الظهيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي حملة لتهيئة البيئة العمالية للعمل وقت الظهيرة، استمرت لمدة اسبوع ابتداء من التاسع من الشهر الجاري، انطلاقاً من حرص اللجنة على تطبيق قرار العمل وقت الظهيرة الذي سيبدأ تفعيله غداً ويستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وأفادت اللجنة أن الحملة تضمنت عدة دوريات لها على المنشآت لوضع الملصقات وتوزيع النشرات على العمال سواء في سكنات العمال او في المواقع الانشائيه، مؤكدة أن الحملة حظيت بجاوب كبير من الجميع حول آلية العمل وخاصة ان هذا يشكل ظاهره صحية للعمال وهذا ما تحرص عليه اللجنة الدائمه وتطبيق استراتيجية القيادة.

وأضافت اللجنة أنها ستستمر مع الشركاء الاستراتيجيين في العمل خلال الفترة التي تم ذكرها آنفا بالعمل في هذه الفترة التي تمتد لثلاثة اشهر وتطبيق هذا الامر لنجعل من دولة الإمارات وإمارة دبي بيئة صحية وآمنة.