عبدالله بن زايد يغرس "شجرة التسامح" بحديقة "الأونيري" في بوخارست

بوخارست (وام)

قام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي تيودور ميليشكانو وزير الخارجية الروماني بغرس «شجرة التسامح»، وذلك في حديقة «الأونيري» بالعاصمة الرومانية بوخارست.

جاء ذلك، في إطار مبادرة «أشجار التسامح» التي يتم تنفيذها، تزامناً مع «عام التسامح» بتعاون مشترك بين وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وشارك سموه في الاحتفالية التي أقيمت بهذه المناسبة في حديقة «الأونيري» التي تعد واحدة من أجمل الحدائق في العاصمة الرومانية، وتعتبر واحة خضراء وسط بوخارست وأحد معالمها السياحية، وتحيط بها نوافير مياه موسيقية، ويقام فيها العديد من الفعاليات العامة على مدار العام.

وتم اختيار هذه الحديقة لتنفيذ مبادرة زراعة شجرة التسامح بها، نظراً لمكانتها السياحية وموقعها الاستراتيجي على مفترق أكثر من شارع رئيسي في بوخارست.

حضر الحدث، معالي بيتري دايي وزير الزراعة الروماني، والدكتور أحمد عبدالله المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا وغابرييلا فيريا عمدة مدينة بوخارست الرومانية، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين، بالإضافة إلى عدد من رجال الدين في رومانيا.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن التسامح نهج راسخ في دولة الإمارات ورسالتها الإنسانية التي تحرص على نشرها في ربوع العالم، انطلاقاً من إيمانها بأن التسامح يشكل ركيزة أساسية لتنمية المجتمعات وتحقيق الخير والرخاء للبشرية.

من جانبه، تقدم معالي تيودور ميليشكانو وزير الخارجية الروماني بالشكر لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على هذه المبادرة الرائدة، مؤكداً أنها تعكس مكانة دولة الإمارات منارة للتسامح العالمي، وتجسد الحرص على تعزيز قيمه ونشرها في مختلف أنحاء العالم.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات ورومانيا بدأت عام 1989 وتم إنشاء سفارة لرومانيا في الدولة عام 1990 فيما أنشأت دولة الإمارات سفارتها في رومانيا عام 2004.

واستقبلت دولة الإمارات العام الماضي أكثر من 56 ألف زائر من رومانيا، إضافة إلى أكثر من 7 آلاف مقيم روماني في الدولة.