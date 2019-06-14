الامارات | «طرق دبي» ترصد 2100 مخالفة في «نقل الركاب»

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» ترصد 2100 مخالفة في «نقل الركاب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت هيئة الطرق والمواصلات حملة تفتيشية استهدفت النقل غير المرخص، ومركبات الأجرة، ومركبات النقل الفاخر، في إطار تطبيق قرار المجلس التنفيذي بخصوص تنظيم النقل بدبي، وقرار تنظيم نقل الركاب بالحافلات في الإمارة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين المتمثلين في القيادة العامة لشرطة دبي (مركز شرطة المطار والأمن السياحي)، ودائرة الإقامة وشؤون الأجانب (نيابة الهجرة)، وعدد من الدوائر الحكومية.

وقال مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، محمد وليد نبهان، إن الحملة استغرقت نحو شهر، وأسفرت عن تسجيل 2100 مخالفة في مجال أنشطة نقل الركاب.

وأضاف أن الحملة استهدفت المناطق العمالية والسياحية والحيوية في دبي، وحرر خلالها 306 مخالفات للنقل غير المرخص، تركّز معظمها في المركبات غير المرخصة بمزاولة النشاط نظير مقابل مالي، بواقع 257 مخالفة، والترويج لخدمة نقل ركاب غير مرخصة، بمعدل 49 مخالفة، وتشمل العقوبات الأخرى مصادرة السيارة المستخدمة في نشاط النقل غير القانوني، والترحيل من الدولة في حال تكرار السائق وارتكابه أكثر من ثلاث مخالفات، حيث حُجزت 60 مركبة، وأبعد 20 مخالفاً خلال الحملة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، نتيجة تكرار ارتكابهم مخالفة تهريب الركاب.

كما حررت 1624 مخالفة بحق مركبات الأجرة، منها الوقوف في مواقع محظورة، بواقع 326 مخالفة، ونقل ركاب من أماكن غير مصرح بها، بمعدل 315 مخالفة، وعرقلة حركة السير، بواقع 242 مخالفة، وخلاف ذلك، في حين بلغ عدد إجمالي مخالفات مركبات النقل الفاخر (الليموزين) 173 مخالفة، منها 53 مخالفة لعدم تثبيت السائق تصريح مزاولة النشاط، و32 مخالفة للأكل أو التدخين أو النوم داخل المركبة خلال أوقات العمل، و29 مخالفة عن الوقوف في أماكن محظورة، وغيرها.