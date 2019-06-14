الامارات | 1573 مخالفة نقل غير قانوني للركاب في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 1573 مخالفة نقل غير قانوني للركاب في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ إجمالي عدد مخالفات النقل غير القانوني للركاب بالمركبات الخاصة في إمارة أبوظبي ألفاً و573 مخالفة حتى نهاية شهر أبريل 2019.

وأكدت شرطة أبوظبي أنها لن تتهاون في ضبط كل من تسوّل له نفسه مخالفة القوانين باستخدام المركبات الخاصة في نقل الركاب مقابل أجرة، داخل مدينة أبوظبي وضواحيها ومنطقة العين والظفرة، وتطبيق العقوبة القانونية لاستخدام المركبة لغير الغرض المخصصة من أجله، حسب قانون السير والمرور الاتحادي، والتي تصل إلى 3000 درهم غرامة مالية، وحجز المركبة لـ30 يوماً، وتسجيل 24 نقطة مرورية.

وقال مدير إدارة أمن وسائل النقل بقطاع الأمن الجنائي، العقيد مبارك عوض بن محيروم: «إن نقل الركاب بصورة غير قانونية، يعتبر ظاهرة غير حضارية، وتؤثر سلباً على مختلف شرائح المجتمع، وتترك انطباعاً لا يتوافق مع المنجزات الرائدة التي حققتها إمارة أبوظبي على مختلف الأصعدة».

Advertisements

وذكر أنها تعمل على تشويه المنظر الحضاري للإمارة، حيث يجب الاهتمام بالحفاظ على المكتسبات المتميزة التي حققتها الإمارة، وجعلتها تتصدر المركز الأول عالمياً في المدن الأكثر أمناً وأماناً.

وأضاف أن شرطة أبوظبي ستواصل حملات التوعية على مدار العام، لرفع مستوى الثقافة الخاصة بمخاطر نقل الركاب بصورة غير قانونية، وانعكاساتها السلبية على أمنهم وسلامتهم.

وذكر أن السيارات المستخدمة في نقل الركاب لا تتوافر فيها شروط السلامة ووسائل الأمان الكافية لنقل الركاب، حاثاً الجمهور على استخدام وسائل النقل المعتمدة والمرخصة والمطابقة لاشتراطات ومعايير السلامة العالمية، والتعاون في التصدي للنقل غير المشروع، حفاظاً على سلامة الجميع.