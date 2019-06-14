الامارات | حاكم الشارقة يوجه بإنشاء «بيت أصدقاء المرضى الخيري»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً بإنشاء بيت أصدقاء المرضى الخيري في إمارة الشارقة. ونصّ المرسوم على أن تُنشأ في الإمارة مؤسسة خيرية تُسمى: «بيت أصدقاء المرضى الخيري في إمارة الشارقة»، محددّاً الاختصاصات الآتية لها: توعية أفراد المجتمع بأهمية المشاركة المجتمعية لمصلحة المرضى المعوزين، وتقديم المساعدات المادية والمعنوية للمرضى المحتاجين بوجه عام، خصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية، وتقديم الأجهزة التعويضية للمرضى المحتاجين، ومساعدتهم على التأقلم معها والمحافظة عليها، والتعاون مع الهيئات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة المتوافقة مع أهداف المؤسسة، وإقامة نشاطات ثقافية وترفيهية للمرضى، والإسهام في تنمية ثقافتهم ووعيهم الصحي، ودعم الجهات القائمة على توفير الخدمات الصحية والارتقاء بمستواها بتقديم التوصيات والاقتراحات المؤدية لذلك، وحث الأفراد والمؤسسات في المجتمع لتوجيه التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا لخدمة ودعم المرضى المعوزين، وإنشاء أوقاف خاصة لدعم المؤسسة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، وأي اختصاصات أخرى تكلف بها المؤسسة من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، أو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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